La nuova famiglia Deebot T50 arriva in Italia ed è già in sconto

È arrivata in Italia la famiglia Deebot T50, ovvero i tre aspirapolvere robot di ultima generazione targati Ecovacs avvistati per la prima volta a gennaio a Las Vegas da un nostro inviato in fiera. Ora si possono comprare anche da noi: per festeggiare il momento, l’azienda ha dato il via alla distribuzione su Amazon con uno sconto del 10% che perdurerà fino al 30 Marzo.

Il modello base si chiama Deebot T50 Omni, seguito da una versione Pro potenziata e una Max che supera entrambe. Di seguito trovate una panoramica completa per ciascuno.

Deebot T50 Omni

Tutti i robot sono alti 81 mm, quindi tra i più sottili del settore e di conseguenza capaci di infilarsi con maggiore facilità sotto tutti i letti e i mobili non più bassi di questa soglia.

Presentano inoltre un design a condotto rettilineo che, stando alla scheda tecnica, ottimizza il flusso d’aria e migliora l’efficienza di raccolta dello sporco su qualsiasi tipo di superficie. Inoltre:

è alimentato da una batteria da 5.200 mAh ;

; offre una potenza massima di aspirazione pari a 15.000 Pa ;

; integra la tecnologia TruEdge 2.0 , per pulire in profondità lungo i bordi grazie a una spazzola laterale dinamica e a un mocio che si estende fino a un millimetro dai margini;

, per pulire in profondità lungo i bordi grazie a una spazzola laterale dinamica e a un mocio che si estende fino a un millimetro dai margini; assicura un elevato livello di igiene grazie a «un nuovo modulo laser integrato e un sistema di pulizia adattivo»;

grazie a «un nuovo modulo laser integrato e un sistema di pulizia adattivo»; la navigazione si basa su dToF-LiDAR e intelligenza artificiale, per raggiungere e pulire con precisione anche spazi stretti e poco illuminati.

Usa infine una nuova stazione OMNI che lava e asciuga i moci con acqua e aria calda a 75°C e 45°C.

Ecovacs Deebot T50 Omni costa 799 € e si compra anche su Amazon. Con l’offerta lancio come dicevamo risparmiate il 10% perciò lo pagate 719 €.

Deebot T50 Pro Omni

Questo modello è identico al precedente, ma in aggiunta:

ha una batteria da 6.400 mAh, quindi l’autonomia è maggiore;

usa la tecnologia AIVI 3D 3.0 OMNI per riconoscere gli ostacoli in tempo reale e adattare la pulizia;

per riconoscere gli ostacoli in tempo reale e adattare la pulizia; integra anche la tecnologia ZeroTangle 2.0 con una spazzola dal design a tripla V per evitare fastidiosi grovigli di capelli e ridurre al minimo la manutenzione;

con una spazzola dal design a tripla V per evitare fastidiosi grovigli di capelli e ridurre al minimo la manutenzione; dosa automaticamente la soluzione detergente ;

; si controlla tramite assistente vocale YIKO-GPT, un sistema più avanzato nella comprensione del linguaggio naturale rispetto a YIKO 2.0.

Ecovacs Deebot T50 Pro Omni costa 899 € e si compra anche su Amazon. Con l’offerta lancio come dicevamo risparmiate il 10% perciò lo pagate 809 €.

Deebot T50 Max Pro Omni

Tutte le funzioni dei due modelli precedenti, e in aggiunta:

il sistema di aggiunta automatica del detergente miscela la soluzione in un rapporto 200:1 per ridurre gli sprechi;

la soluzione in un rapporto 200:1 per ridurre gli sprechi; usa un motore da 100 Watt e offre una coppia superiore del 71%, con una aspirazione massima più elevata di 18.500 Pa ;

e offre una coppia superiore del 71%, con una aspirazione massima più elevata di ; si distingue per un design aerodinamico ottimizzato con pale della ventola più grandi, un ingresso dell’aria ampliato e un condotto a spirale di Archimede che massimizza l’efficienza della raccolta dello sporco grazie a una propulsione maggiore che solleva lo sporco e lo invia direttamente nel contenitore della polvere;

con pale della ventola più grandi, un ingresso dell’aria ampliato e un condotto a spirale di Archimede che massimizza l’efficienza della raccolta dello sporco grazie a una propulsione maggiore che solleva lo sporco e lo invia direttamente nel contenitore della polvere; include il sistema di sollevamento del mocio da 18 mm con modalità Carpet First che aspira i tappeti prima di procedere con il lavaggio del pavimento prevenendo umidità indesiderata;

da 18 mm con modalità che aspira i tappeti prima di procedere con il lavaggio del pavimento prevenendo umidità indesiderata; rileva le macchie più evidenti e applicare automaticamente la tecnologia AI Instant Re-Mop per pulire le aree più sporche con percorsi dedicati;

per pulire le aree più sporche con percorsi dedicati; utilizza la navigazione TrueMapping 2.0, capace di mappare 100 metri quadrati in soli 6 minuti.

Ecovacs Deebot T50 Max Pro Omni costa 999 € e si compra anche su Amazon. Con l’offerta lancio come dicevamo risparmiate il 10% perciò lo pagate 899 €.

