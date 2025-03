In Italia Google deve disabilitare l’accesso ai siti pirata

Pubblicità

In Italia disponiamo di “Un impianto a tutela del copyright unico al mondo” dichiara in un post su Facebook il Commissario AGCOM Massimiliano Capitanio, commentando la sentenza del Tribunale di Milano che obbliga Google a disabilitare l’accesso ai siti pirata segnalati da Piracy Shield.

Ricordiamo che fino al mese di ottobre 2024 Google dichiarava che le richieste sul fronte anti-pirateria in Italia erano impossibili da mettere in pratica. Ritornando al presente, per il Commissario AGCOM si tratta di una sentenza storica. Questo perché il tribunale fa valere la legge anti-pirateria 93/2023 per tutti i fornitori di accesso alla rete.

L’ordinanza del Tribunale di Milano dell’11 marzo arriva in seguito alla denuncia da parte delle Lega Serie A, secondo la quale Google non stava rispettando gli ordini dei blocchi dei siti pirata impartiti da AGCOM.

Ricordiamo che anche i fornitori di servizi VPN e DNS (indipendentemente dalla loro localizzazione), devono rimuovere obbligatoriamente gli IP “sospetti” entro 30 minuti dalla segnalazione e toccherà a questi fornire eventualmente l’onere della prova di innocenza all’Autorità che impone il blocco. Ne abbiamo parlato in questo articolo.

La sentenza che riguarda Google ribadisce una ordinanza praticamente identica contro CloudFlare che risale a dicembre dello scorso anno. In entrambi i casi il tribunale è intervenuto per fare rispettare la legge anti-pirateria numero 93 del 2023.

Il provvedimento è stato emanato senza il bisogno di sentire Google, considerata la palese fondatezza delle istanze della Lega Serie A, come sottolinea Capitanio nel suo post su Facebook. Naturalmente Big G potrà presentare la sua difesa in vista del’udienza che dovrà confermare il provvedimento.

Purtroppo per Google questo non è l’unico e nemmeno il più grave guaio che deve affrontare: l’Europa accusa Big G di monopolizzare le ricerche online, mentre in USA si discute ancora dello smembramento di Chrome o addirittura di Android.

