Ecovacs, le novità robotiche per pulizia e giardinaggio al CES 2025

Il palcoscenico della fiera di Las Vegas è stato calcato anche da Ecovacs che ne approfittato per annunciare i nuovi robot per la pulizia di casa e la cura del giardino nel 2025.

DEEBOT X8

Punta di diamante il DEEBOT X8, aspirapolvere automatico che include una nuova tecnologia chiamata OZMO ROLLER Instant Self-Washing. L’azienda la presenta come «un significativo passo avanti nel campo della robotica domestica» in quanto grazie ad essa il robot non si limita a pulire i pavimenti ma è anche in grado di lavare il panno del mop durante l’utilizzo.

L’elemento distintivo di questa serie è proprio il sistema OZMO ROLLER che è appunto progettato per ridurre al minimo la contaminazione durante la pulizia, mantenendo il mop sempre pulito e senza la necessità di intervento manuale.

Ovviamente c’è tanta AI, che viene qui impiegata anche per la mappatura di precisione della casa, così da permettere al robot di pulirla con efficacia in ogni suo anfratto.

in Cina questo modello ha conquistato il 68% del mercato online durante il festival di shopping “Double 11” di Novembre

Le altre novità targate Ecovacs

Tra gli altri annunci di Ecovacs in fiera troviamo il DEEBOT T50 MAX, altro aspirapolvere automatico che usa la tecnologia BLAST (Boosted Large-Airflow Suction) per aumentare la potenza di aspirazione e migliorare l’efficacia sulla polvere, specialmente sui tappeti.

Il modello T50 PRO OMNI invece si distingue per il design ultra-slim, ottimo per raggiungere anche gli spazi più stretti sotto mobili e letti.

Nuova poi la linea di rasaerba robotizzati GOAT A&O dotata di un sistema di taglio innovativo e prestazioni superiori per giardini di qualsiasi dimensione.

Questi robot tagliaerba sono stati apprezzati soprattutto in Europa, con oltre 40.000 unità vendute nel 2024, e sono ora disponibili in diverse varianti per rispondere a tutte le esigenze di manutenzione del prato.

