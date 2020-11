Einova da Eggtronic: arriva in Italia la potenza evoluta e wireless per i vostri gadget tecnologici

Da Modena alla Silicon Valley alla Cina e ritorno: può essere questo il tracciato ideale di Eggtronic che a partire da oggi 19 Novembre è ufficialmente presente sul mercato Italiano con il nuovo marchio Einova.

Il marchio Eggtronic non vi suonerà nuovo: ve ne avevamo parlato in dettaglio su queste pagine dopo il nostro incontro al CES di Las Vegas con Camilla Bettinelli, CMO e creative director dell’azienda nata nel 2012 in Emilia e che negli anni ha accumulato ben 170 brevetti tecnologici nel campo del “power” legati alla produzione di alimentatori, ricarica wireless e power bank e soluzioni dedicata all’integrazione di questi con la produzione di arredo, industria e prossimamente anche nel campo dell’alimentazione per veicoli elettrici.

Einova by Eggtronic è stata fondata con il nome di Eggtronic dal CEO e Ingegnere PhD Igor Spinella e nel corso degli anni si è sviluppata fino a gestire tre differenti sedi a Modena (Italia), San Francisco (USA) e Guangzhou (Cina). Ha oltre 60 dipendenti ed ha ricevuto un supporto finanziario a fine 2019 dal fondo proprietario di TomTom.

Gli ingegneri Einova sono focalizzati nello sviluppo di tecnologie rivoluzionarie nel settore dell’elettronica di potenza e lo scopo dell’azienda è sempre stato quello di sperimentare soluzioni di frontiera in termini di prestazioni, miniaturizzazione ed efficienza energetica con l’obiettivo di arrivare ad un mondo totalmente wireless.

Nel corso della conferenza di lancio dei propri prodotti Igor Spinella ha dichiarato il suo entusiasmo per il “ritorno a casa” con la commercializzazione dell’intera gamma consumer nei principali canali di retail italiani.

“Siamo in una fase di espansione, dopo gli Stati Uniti siamo arrivati in Europa grazie ad una strategia e visione di lungo termine. In questi anni abbiamo sviluppato prodotti per il mercato retail e soluzioni per il mercato B2B, che già oggi migliorano la vita di milioni di persone. Per noi l’Italia è un posto speciale, ed essere finalmente presenti nel mercato di casa è un’emozione unica, perché qui siamo nati e qui continuiamo a fare crescere la nostra azienda e a dar lavoro a sempre più giovani talenti del nostro bel Paese”.

La missione di Einova nel mondo dell’elettronica di consumo si fonda su tre pilastri: power adapter, wireless power e power bank e tutti i prodotti hanno un elevatissimo numero di certificazioni a livello mondiale.

Nel settore dei power adapters, Eggtronic sta lanciando anche in Europa Sirius – l’alimentatore potente e ultra-piccolo (lo vedete nell’immagine in alto della pagina) che già nella sua versione precedente aveva conquistato gli USA grazie al record di miniaturizzazione per un alimentatore 65W con prese integrate con la tecnologia brevettata EcoVoltas.

La tecnologia wireless power Eggtronic, già adottata da molteplici aziende e case automotive in virtù delle sue caratteristiche tecniche avanzate, ha permesso di creare prodotti Einova unici, quali le iconiche Wireless Charging Stones (piattaforma di ricarica wireless Qi fast charge in autentico marmo bianco o nero, travertino o pietra lavica) che avevamo già fotografato al CES.

Comodissimo il Wireless Valet Tray (vassoio svuotatasche con funzionalità di caricabatterie wireless veloce per smartphone) ed il Mundus Pro (sterilizzatore UV-C con capacità germicida certificata e funzionalità di ricarica wireless) che stiamo provando in questi giorni.

Infine, anche nel mondo dei power bank Einova offre soluzioni d’avanguardia, come il potentissimo laptop power bank (il power bank ultra-potente per caricare velocemente laptop, smartphone ed ogni altro dispositivo, grazie a 3 porte veloci per un totale di 63W, USB-C Power Delivery, Quick Charge 3.0 ed una cella al litio a bassissima resistenza ed alta capacità).

Nuovo il comodo Power Bar (il power bank wireless certificato Apple MFI per caricare MacBook, iPhone, Airpods ed Apple Watch contemporaneamente): Einova ha un occhio di riguardo per tutta la produzione Apple e prevede tanti prodotti specifici.

La distribuzione avverà gradualmente dapprima attraverso Amazon e alcune catene di elettronica come Mondadori e poi si espanderà ad altri canali di vendita grazie anche al supporto del distributore Athena.

Attualmente molti dei prodotti Einova sono in sconto speciale del 25% per la settimana del Black Friday su Amazon.