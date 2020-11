Niente iOS 15 su iPhone 6S e iPhone SE 2016?

Con il futuro iOS 15, Apple avrebbe intenzione di eliminare il supporto a iPhone SE, iPhone 6s e ‌iPhone‌ 6s Plus. A riferirlo è una indiscrezione riportata dal sito israeliano The Verifier.

Se il rumor si rivelerà fondato, il prossimo anno, quando arriverà iOS 15, non sarà possibile installarlo sui dispositivi più vecchi. I dispositivi supportati dovrebbero essere:

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro‌

iPhone 12 mini

‌iPhone 12‌

iPhone 11

iPhone 11‌ Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

‌iPhone XS‌ Max

iPhone XR

‌iPhone‌ X

‌iPhone‌ 8

‌iPhone‌ 8 Plus

‌iPhone‌ 7

‌iPhone‌ 7 Plus

‌iPhone SE‌ 2020

iPod touch 7a generazione

iOS 14, l’ultima versione di iOS al momento disponibile, è installabile come aggiornamento software gratuito per iPhone 6s e modelli successivi.

‌iPhone‌ 6s e ‌iPhone‌ 6s Plus sono stati presentati a settembre 2015, e il primo ‌iPhone SE‌ a marzo del 2016.

L’indiscrezione di The Verifier – da prendere con le molle – non fa riferimento agli iPad e iPadOS 15. L’attuale iPadOS 14 è disponibile come aggiornamento software gratuito per iPad Air 2 e successivi, tutti i modelli di iPad Pro, iPad quinta generazione e successivi, e iPad mini 4 e successivi.