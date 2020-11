Come attivare il nuovo lettore PDF integrato in Chrome

Tra le novità di Google Chrome 87 per Mac e PC, un nuovo lettore di documenti PDF. Tra le funzionalità del nuovo reader: il supporto per la vista miniature, la visualizzazione delle annotazioni, un controller per lo zoom delle pagine, un pulsante “Adatta alla pagina” e per la rotazione di documenti.

La nuova funzionalità consente di sfruttare un viewer PDF con funzionalità alla stregua di quelle possibili con il browser concorrente, Firefox, che integra un visualizzatore considerato lo standard di riferimento tra quelli integrati nei browser.

Il nuovo lettore non è ancoira attivo per default in Chrome ma chi vuole provarlo, può farlo già ora. Basta aprire Chrome e nella pagina degli indirizzi, scrivere:

chrome://flags/#pdf-viewer-update

Appare una finestra con funzioni sperimentali che è possibile attivare. A destra della sezione “PDF Viewer Update” basta selezionare “Enabled” e rilanciare Chrome premendo il pulsante “Relaunch”.

Aprendo un documento PDF direttamente nel browser apparirà con le nuova funzionalità. Tra le novità subito visibili, la visualizzazione delle anteprime o della struttura del documento: il pulsante di scorrimento all’estrema sinistra consente l’apertura di una barra laterale in cui compaiono le anteprime delle pagine dei documenti. È possibile utilizzare le frecce in alto o in basso per muoversi nel documento oppure inserire il numero della pagina che si desidera visualizzare. Non manca la possibilità di Aumentare o diminuire lo zoom del documento (con i pulsanti + e – per aumentare o diminuire lo zoom, o scegliere una dimensione dello zoom dal campo dedicato). È presente il pulsante “Scarica” (per salvare il file sul computer e aprirlo con un visualizzatore PDF esterno), stampare, scegliere la visualizzazione a due pagine e mostare le annotazioni.

Come accennato, in Firefox è incluso un visualizzatore PDF per la lettura di questi file all’interno della finestra del browser, utilizzabile per visualizzare quasi tutti i file PDF nel browser senza la necessità di installare un’applicazione esterna. Alcuni file PDF hanno campi interattivi per inserire dati (come nei moduli). Utilizzando il visualizzatore PDF integrato di Firefox è possibile compilare campi come testi, caselle di controllo e pulsanti di opzione. Dopo aver inserito i dati in questi campi è possibile scaricare il file per salvare la versione compilata sul proprio computer. Anche Microsoft sta lavorando su novità specifiche per la visualizzazione dei PDF nel suo browser Edge.

