Da Elgato il plugin per OBS Studio che semplifica la produzione video

Elgato sponsorizza il progetto Open Broadcaster Software e rilascia il plugin Marketplace Connect per condividere configurazioni complete in OBS Studio, permettendo così a streamer professionisti e apprendisti della produzione video di ridurre a pochi minuti una serie di operazioni che finora richiedevano anche ore.

Ricordiamo che fin da quando è stato rilasciato per la prima volta nel 2017 Elgato Stream Deck offre integrazione nativa con OBS per gestire scene e sorgenti con un solo tocco.

Il plugin per OBS Studio è già disponibile nel Marketplace di Elgato, al momento per PC Windows. Una volta installato è possibile navigare ed esplorare tra le configurazioni complete per le trasmissioni video, denominate Scene Collections – Raccolte di scene.

Una volta individuata la scena già pronta indicata per la propria trasmissione in diretta video streaming, è possibile scaricarla per installarla direttamente in OBS Studio. Questa fase, che in precedenza poteva richiedere anche diverse ore, per la configurazione manuale e la risoluzione di problemi, ora grazie al plugin si riduce ad alcuni clic e pochi minuti.

Chi lo desidera può anche condividere le proprie configurazioni OBS grazie allo strumento Esportazione. Quest’ultimo raccoglie in automatico tutti i file e le impostazioni, raggruppando le scene in pochi passaggi, per renderle così disponibili ad altri creatori tramite Elgato Marketplace.

La società anticipa che arriveranno nuove funzioni tramite aggiornamenti, incluso il supporto per widget, maggiore integrazione con Elgato Stream Deck e altre ancora.

Infine Elgato, marchio di Corsair, sponsorizza il progetto OBS, in questo modo contribuirà al finanziamento per lo sviluppo e le innovazioni della piattaforma Open Source gratuita per streamer e creatori di contenuti video.

Nel momento in cui scriviamo Elgato Stream Deck + è venduto 228 euro da questa pagina di Amazon.

