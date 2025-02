Audible gratis 2 mesi se acquisti questi prodotti Amazon già scontati

Pubblicità

Fatevi leggere tutti i libri che volete per i prossimi due mesi e senza spendere neppure un Euro. Come? approfittando dell’offerta Audible in corso in queste ore che si attiva semplicemente acquistando uno dei prodotti (per altro già scontati) che trovate in questa pagina.

Si tratta di un’offerta quindi doppiamente vantaggiosa perché vi permette ad esempio di rimpiazzare il vecchio telefono con uno nuovo a prezzo ridotto oppure comprare finalmente la stampante per la vostra casa e ottenere contemporaneamente 60 giorni di abbonamento Audible magari da gustare in famiglia, nei momenti di pausa oppure durante i viaggi in auto nel tragitto casa-lavoro.

Come funziona

Attivare l’offerta è semplicissimo: acquistate uno dei prodotti aderenti alla promozione e dopo qualche giorno riceverete un’email in cui Amazon vi spiega come iscrivervi alla prova gratuita di 60 giorni.

Al termine della promozione l’abbonamento si rinnoverà a 9,99 € al mese: chi vuole evitarlo non deve far altro che impostare un promemoria sul cellulare per ricordarsi di disdirlo qualche giorno prima della scadenza.

I termini della promozione

Amazon precisa innanzitutto che questa offerta è valida solo per i nuovi clienti Audible che comprano uno dei prodotti in promozione.

Oltre ad essere valida fino a esaurimento scorte, si applica solo per i nuovi clienti che non hanno avuto un abbonamento o una prova gratuita Audible negli ultimi 12 mesi.

Oltretutto come le altre generalmente lanciate da Amazon può essere utilizzata una sola volta e non può essere combinata con altre offerte.

Soprattutto tenete a mente che non c’è diritto alla sostituzione per gli articoli non più disponibili.

Cosa comprare

Potete dare un’occhiata ai prodotti in promozione accedendo alla pagina dell’offerta oppure dare un’occhiata a quelli che la nostra redazione ha selezionato per voi.

Tenete presente che il risparmio è duplice perché molti prodotti sono perfino scontati; quindi oltre a non pagare Audible per i primi due mesi acquistate a prezzo vantaggioso dei prodotti che normalmente vi costerebbero di più.

A 249,00 € invece di 369,00 € | sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

A 974,00 € invece di 1499,00 € | sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

A 190,00 € invece di 309,00 € | sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

A 359,00 € invece di 549,00 € | sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

A 616,00 € invece di 1099,00 € | sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

A 909,00 € invece di 1099,00 € | sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

A 24,59 € invece di 49,99 € | sconto 51% – fino a scadenza sconosciuta

A 347,99 € invece di 499,95 € | sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

A 299,95 € invece di 399,95 € | sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

A 99,90 € invece di 149,99 € | sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

A 139,90 € invece di 199,99 € | sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

A 57,99 € invece di 71,56 € | sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

A 79,99 € invece di 97,62 € | sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

A 249,00 € invece di 359,99 € | sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

A 215,00 € invece di 279,00 € | sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

A 31,99 € invece di 59,99 € | sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

A 74,90 € invece di 95,99 € | sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

