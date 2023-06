Elgato Stream Deck Plus, così evolve il controller per la produttività

È più di un lustro che Elgato delizia i suoi clienti con diverse versioni dello Stream Deck, un controller che potenzia moltissimo la produttività di diverse figure professionali e non; la nuova versione Plus porta queste agevolazioni ad un livello superiore.

Questo accessorio negli anni è diventato uno strumento indispensabile per streamer e podcaster, trovando tuttavia spazio anche sulle scrivanie di chi fa montaggio video, fotoritocco, grafica vettoriale e mixaggio audio; è insomma un controller che può fare davvero la differenza in contesti anche piuttosto diversi, migliorando la vita di chi ha a che fare con la produzione live, con la creazione di contenuti, ma anche dei videogiocatori più incalliti.

Questo perché i suoi pulsanti fisici, otto nella nuova edizione Plus, possono essere configurati per eseguire anche azioni multiple e in sequenza, e non solo per richiamare particolari funzioni e strumenti. In Elgato Stream Deck + c’è anche la possibilità di creare dei profili intelligenti in modo da cambiare istantaneamente i pattern configurati in precedenza quando si passa da un’applicazione all’altra.

Funziona sia coi computer Windows che su Mac, e oltre ai tasti con schermo LCD incorporato (in modo da poter riconoscere le funzioni associate a colpo d’occhio) c’è anche una striscia tattile, anche questa personalizzabile con altre funzioni, dove è anche possibile tenere d’occhio altri parametri e ricevere una conferma visiva dell’esecuzione dei comandi.

Qui l’utente ha anche a disposizione quattro manopole per controllare altrettante funzioni, come lo zoom di una schermata, le dimensioni o i parametri di uno strumento attivo in primo piano, o il volume di una traccia selezionata.

Si configura tutto in base alle proprie esigenze e all’app in uso, potendo così avere a disposizione pulsanti e manopole che rispondono alle necessità dell’utente che ne fa uso.

Come dicevamo è eccelle soprattutto in quelle situazioni in cui bisogna essere rapidi, come ad esempio durante una diretta (per panoramiche, controllo luci, zoom e via dicendo) o una partita in un videogioco, ma migliora notevolmente anche la produttività coi software professionali, da Photoshop a Lightroom a Final Cut Pro, Premiere e simili.

Per Elgato Stream Deck + ci sono già più di 200 plugin per configurarlo con le piattaforme e le app più diffuse, tra cui Elgato Wave Link, Camera Hub, Control Center, OBS, Twitch, YouTube, Twitter, Discord, Spotify, Philips Hue e molti altri.

Disponibilità e prezzo

Elgato Stream Deck + costa 229,99 € ed è in vendita anche su Amazon. In confezione è incluso il cavo con spina USB-A da un lato e USB-C dall’altro per poterlo collegare ai dispositivi di ultima generazione.

Modelli precedenti

Se striscia tattile e manopole non sono fondamentali, potete anche risparmiare qualcosa acquistando una delle versioni precedenti. Oltre al primissimo Stream Deck c’è la versione MK2 con supporto a diversi frontalini e l’edizione Mini con soli 6 pulsanti.

Come ulteriore possibilità c’è anche l’app Stream Deck Mobile che trasforma iPhone nel controller dei desideri.