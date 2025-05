Elgato Stream Deck diventa un controller hardware e software per tutti

Elgato amplia il concetto di Stream Deck trasformandolo in una piattaforma indipendente dall’hardware. Il dock è una periferica ben nota ai creatori di contenuti, aiutandoli nel quotidiano nella regia dei propri video.

Adesso, il produttore svela, oltre a un’edizione software del celebre dispositivo di scorciatoie programmabili, anche un modulo per integrazioni in prodotti di terze parti e progetti fai‑da‑te, un dock Ethernet e un nuovo Stream Deck MK.2 con tasti a forbice.

Quanto alla nuova periferica, Stream Deck MK.2 Scissor Keys mantiene tutti i pregi del modello MK.2 esistente, sostituendo però i tasti a membrana con interruttori a forbice. Questa scelta permette una corsa ridotta e un’azionamento più preciso rispetto ai tasti “morbidi” del modello precedente che rimane in catalogo.

Il prezzo di questo nuovo modello è di 169,99 euro, con le prime consegne attese all’inizio di giugno.

Passando al virtuale, invece, la novità prende il nome di Virtual Stream Deck. Si tratta di una versione completamente software della periferica, che riproduce sullo schermo del computer la griglia di pulsanti programmabili tipica dei modelli fisici. È possibile posizionarla ovunque sullo schermo, ancorarla per un accesso istantaneo o richiamarla tramite clic o scorciatoia da tastiera.

Ovviamente, per non cannibalizzare le vendite della periferica hardware, l’accesso alla versione software è riservato a chi possiede già un dispositivo Stream Deck o alcune periferiche Corsair selezionate, come Xeneon Edge e Scimitar Elite WE SE Mouse, con l’estensione del supporto ad altri prodotti prevista a breve.

L’unico limite attuale è che la versione software funziona solo in presenza di uno di questi accessori connessi al computer, impedendo un utilizzo “in mobilità” senza hardware fisico. Il lancio avverrà contestualmente alla beta 7.0 del software Stream Deck.

I nuovi Stream Deck Modules, invece, permettono di integrare i pulsanti OLED programmabili in progetti e prodotti non targati Elgato: startup, hobbisti e produttori avranno a disposizione chassis in alluminio studiati per essere inseriti in sostegni personalizzati, oltre che macchinari e soluzioni industriali.

Tre le varianti disponibili con sei, quindici oppure trentadue tasti, rispettivamente ai prezzi di 49,99€, 129,99 euro e 199,99 euro.

Infine, l’Elgato Network Dock offre una connessione Ethernet dedicata ai dispositivi Stream Deck, liberandoli dal collegamento diretto al PC e aprendo a installazioni personalizzate e postazioni remote. Compatibile sia con Power over Ethernet (PoE) sia con reti tradizionali, il dock permette di configurare l’indirizzo IP direttamente dal dispositivo. In USA costa 80 e sarà disponibile a partire da agosto.

Le novità sono già presenti sul sito italiano, anche se nel momento in cui scriviamo risulta ancora in aggiornamento: manca il prezzo in euro di Network Dock. Ricordiamo che con l’app app Elgato Stream Deck Mobile iPhone e Android controllano Mac e PC.

Grazie a una offerta a tempo Elgato Stream Deck Mini è proposto da questa pagina di Amazon in sconto a 49,99 euro invece del prezzo di listino di 59,99 euro.

I prodotti Elgato Stream si acquistano anche su Amazon a questo indirizzo.

