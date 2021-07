Stream Deck MK.2 di Elgato con supporto a sette frontalini per streaming e automazione

Stream Deck MK.2 di Elgato è finalmente disponibile all’acquisto. Si tratta del tastierino LCD per creatori di contenuti e streamer, in grado di organizzare le app desktop e rendere la diretta su Twitch facile come premere un pulsante. Adesso, supporta una gamma di mascherine colorate, così da personalizzarlo al massimo.

Lo Stream Deck MK.2 costa 150 euro e viene venduto insieme a sette nuovi frontalini, al prezzo di 9,99 euro ciascuna. Elgato ha mostrato l’MK.2 in un nuovo trailer ed è ora disponibile anche per l’acquisto, così come anche i frontalini personalizzati.

Lo Stream Deck MK.2 ha 15 tasti LCD personalizzabili, che possono essere collegati ad app per PC, strumenti multimediali e piattaforme specifiche, con plug-in per Twitch, OBS, YouTube, XSplit, Spotify, Philips Hue e altri. Ciò consente agli streamer in particolare di impostare i tasti di scelta rapida per andare in diretta, controllare le funzionalità A/V e interagire con il pubblico. Anche le icone sul MK.2 sono personalizzabili digitalmente.

A giugno, ricordiamo Elgato ha lanciato Stream Deck 5.0, un robusto aggiornamento software che includeva un nuovo negozio, una libreria di icone e una selezione di musica ed effetti sonori privi di DMCA.

Inoltre, il produttore ha lanciato anche la sua prima webcam, con un sensore che solitamente si trova nelle camere di sicurezza per interni, ottimizzata per interni con un’ottica a otto elementi, realizzata in vetro a bassa dispersione, un filtro a infrarossi e 18 strati antiriflesso per prevenire il riflesso dell’obiettivo e mantenere i dettagli dell’immagine. Ne abbiamo parlato direttamente in questo articolo, mentre per tutte le novità che ruotano al mondo di Elgato il link da seguire è direttamente questo.

Il nuovo Elgato Stream Deck MK.2 è disponibile anche su Amazon al prezzo di 149,99 euro. Per acquistarlo potete cliccare direttamente a questo indirizzo.