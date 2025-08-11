Nel brevetto Apple la custodia di AirPods gestisce una tastiera virtuale

Apple lavora su futuri dispositivi indossabili e un brevetto registrato presso il Patent Office statunitense rivela AirPods e relativa custodia che è possibile trasformare in dispositivi di input e output multifunzionali, utilizzabili in accoppiata a visori AR/VR, riducendo la necessità di accessori ingombranti, offrendo ambienti intuitivi, immersivi, con interfacce discrete facili da usare.

Gli auricolari wireless sono tipicamente sfruttati per la riproduzione di musica e input vocali: il brevetto di Apple estende il possibile uso di AirPods integrando funzionalità tattili e controlli aptici, permettendo di ricevere e offrire feedback fisici utili in vari frangenti.

Nel brevetto si evidenzia la possibilità di posizionare gli auricolari dentro o intorno ai lobi, incluse configurazioni per l’audio a conduzione ossea. Internamente sono presenti componenti standard quali diffusori, microfoni, processori e batterie. L’elemento distintivo chiave è la possibilità di comunicare fisicamente con l’utente e in modalità wireless con un dispositivo da portare sulla testa (es. un visore VR) oppure con occhiali smart.

Nel brevetto (qui i dettagli) Apple descrive la possibilità di rispondere a input che arrivano da superfici esterne e generare output, inviando segnali per fare tap, ruotare o applicare pressione, segnali che possono essere interpretati dal dispositivo head-mounted. A sua volta, il visore può inviare segnali aptici agli auricolari, attivare vibrazioni e affini che l’utente può avvertire, aprendo nuove possibilità di interazione.

Tra le possibilità di rilievo indicate nel brevetto Apple anche lo “spazio touch”: un’area fisica, per esempio, una specifica area di una scrivania che può essere sfruttata dalla custodia degli auricolari per mettere a disposizione dell’utente una tastiera virtuale per occhiali AR. Gli auricolari, sfruttando peculiarità della custodia di ricarica, dovrebbero essere in grado di individuare interazioni all’interno dell’area in questione e trasmetterle al visore o agli occhiali AR.

Nell’elenco dei sensori aggiuntivi integrabili nella custodia degli AirPods il documento elenca: una o più fotocamere, sensore di vibrazione, sensore tattile, sensori resistivi/induttivi o capacitivi. Apple ha previsto anche l’uso della custodia degli auricolari come un sistema per interagire con uno stilo, e la possibilità di far interagire più auricolari tra loro, con ulteriori possibilità di input.

Apple registra annualmente centinaia di brevetti

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple è possibile consultare la sezione dedicata di macitynet.