Elon Musk diventa CEO di Twitter e licenzia i dirigenti

Non preoccupatevi: anche se finalmente Elon Musk è diventato sia proprietario che CEO di Twitter la saga dell’imprenditore miliardario alle redini di uno dei social più diffusi al mondo è destinata a proseguire con colpi di scena e novità per mesi. Negli scorsi giorni Elon Musk si è insediato negli uffici del quartier generale di Twitter a San Francisco, per incontrare dipendenti e ingegneri e anche per licenziare i dirigenti top.

Il completamento dell’acquisizione e anche l’incarico effettivo di Ceo, anche se quest’ultimo potrebbe essere solo temporaneo, sono avvenuti giusto in tempo per la scadenza fissata dal tribunale. In questo modo Elon Musk ottiene la cancellazione della precedente denuncia per inadempienza di contratto, procedura avviata da Twitter quando Musk minacciava di far saltare tutto per il conteggio di bot e account fasulli. Musk ha scherzato sul suo ingresso in Twitter in un filmato in cui entra nella sede trasportando un lavandino, naturalnente pubblicato su Twitter.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Tra le prime mosse ufficiali di Elon Musk come Ceo di Twitter rientra senz’altro il licenziamento di almeno quattro dirigenti top, a partire naturalmente dal precedente Ceo Parag Agrawal con il quale Musk ha avuto diversi scambi accalorati di opinioni negli scorsi mesi. Tra i licenziati confermati anche il chief Financial officer Ned Segal, la responsabile policy executive Vijaya Gadde e il consigliere generale Sean Edgett.

Secondo il report di New York Times alcuni dei licenziamenti dei dirigenti non sono avvenuti in situazioni amichevoli, almeno uno degli interessati sopracitati è stato accompagnato dalla sicurezza fuori dagli uffici Twitter. Nessuno dei dirigenti ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Sempre secondo i resoconti Elon Musk avrebbe dichiarato che non intende licenziare il 75% dei dipendenti, smentendo alcune voci circolate negli scorsi giorni: in ogni caso Musk ha ribadito che i licenziamenti ci saranno. Dalle dichiarazioni rilasciate Musk vuole rendere Twitter la piattaforma pubblicitaria più rispettata al mondo, con il sogno di partire da qui per creare l’app totale che come WeChat in Cina include social, banca e pagamenti, messaggistica e altre funzioni fondamentali.

