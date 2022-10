Il drone tascabile AirCraft LS-E88 registra in 4K

Vi piacerebbe mettervi in tasca un drone con cui scattare foto e filmare video da angolazioni particolari? allora sappiate che al momento trovate in sconto AirCraft LS-E88.

Grazie al sistema ripiegabile è molto compatto: da chiuso misura infatti 12,5 x 8 x 5,5 centimetri, il che significa che entra facilmente in una borsa o nella tasca di uno zaino, in modo da portarselo sempre dietro e tirarlo fuori all’occorrenza. Essendo poi costruito principalmente in plastica è anche molto leggero.

Incorpora due videocamere, una grandangolare che registra in Full HD e una seconda con risoluzione 4K, capace quindi di acquisire una vasta area circostante e con una qualità abbastanza elevata da consentire poi ritagli e ingrandimenti.

Si collega al controller incluso in dotazione (servono tre batterie stilo AA per alimentarlo) o direttamente allo smartphone tramite WiFi a 2.4 GHz, dalla quale è possibile non solo visualizzare ciò che inquadra in tempo reale ma anche controllare il volo sfruttando il giroscopio integrato.

Tra le altre funzioni che facilitano la gestione del drone c’è il mantenimento automatico della quota, sicché una volta deciso il punto in cui fermare il drone si può anche lasciare il controller e lui resterà lì a registrare mantenendo l’inquadratura selezionata.

E’ poi possibile farlo decollare e atterrare in un click, c’è anche la possibilità di predefinire un percorso che poi il drone seguirà autonomamente e, per chi si vuole soltanto divertire, il pulsante per fargli effettuare una giravolta a 360° in aria.

Se lo si perde di vista c’è la funzione per farlo tornare indietro da solo e si possono impostare tre diverse velocità di volo. Incorpora luci LED che ne aumentano la visibilità al buio e la batteria, da 1.800 mAh, offre fino a 15 minuti di volo e si ricarica in meno di due ore.

Se volete comprarlo, il prezzo di listino del drone AirCraft LS-E88 è di 36,58 euro ma al momento è possibile comprarlo in sconto a 30,64 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.