Elon Musk e Twitter, il processo è sospeso in attesa dell’acquisizione

Il processo tra Elon Musk e Twitter è stato sospeso ancor prima di iniziare: la prima udienza era fissata per 17 ottobre prossimo, ma ora sembra che Musk voglia finalmente concludere l’acquisizione originariamente programmata.

Il giudice Kathaleen McCormick ha accolto la richiesta di una sospensione da parte dell’imprenditore miliardario, questo in attesa che le due parti giungano finalmente alla chiusura dell’accordo. Ricordiamo che dopo mesi di battibecchi e accuse reciproche, a sopresa Musk ha dichiarato negli scorsi giorni di voler portare a termine l’operazione proposta ormai diversi mesi fa, il tutto allo stesso prezzo di 54,20 dollari per azione, per un totale di circa 44 miliardi di dollari, ossia quanto concordato il 25 aprile scorso.

Le due parti sono state impegnate in negoziati per completare l’acquisizione e all’inizio di questa settimana, Musk ha presentato una istanza insistendo sul fatto che avrebbe portato a termine l’acquisto. Il processo resterà sospeso fino alle ore 17:00 del 28 ottobre 2022, per consentire alle parti di chiudere la transazione. Se questa non si chiuderà entro le 17:00 del 28 ottobre 2022, le parti potranno contattare il tribunale per ottenere una nuova udienza a novembre 2022.

Le preoccupazioni di Twitter sulla serietà delle dichiarazioni Musk citavano il suo precedente comportamento. Gli avvocati si sono espressi nel senso che i legali di Musk hanno cercato più volte di ritardare il processo. Insomma, anche questa volta, comprensibilmente, non credono alle parole di Musk.

Inoltre, gli avvocati hanno espresso dubbi che Musk possa effettivamente chiudere l’accordo per motivi economici:

Proprio questa mattina, un rappresentante aziendale di una delle banche di credito ha testimoniato che il sig. Musk deve ancora inviare loro un avviso di prestito e non ha altrimenti comunicato che intende chiudere la transazione

In questo momento, spiegano i legali di Twitter, Musk non si è effettivamente adoperato per chiudere la transazione. Ad ogni modo, il 28 ottobre è vicino, ragion per la quale la verità verrà a galla relativamente presto.

