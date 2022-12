Elon Musk anticipa messaggi Twitter fino a 4000 caratteri

Twitter alla fine aumenterà il suo limite di caratteri dagli attuali 280 a ben 4000, come confermato su Twitter dal nuovo CEO dell’azienda, Elon Musk.

In risposta a una domanda se ci fossero veramente dei piani di Twitter per aumentare il limite di caratteri a 4.000, Musk ha risposto con un secco “Sì”, senza fornire ulteriori informazioni al riguardo. Ricordiamo che Twitter aveva originariamente un limite di caratteri di 140 prima di essere aumentato a 280 nel 2017. Adesso la svolta.

Il passaggio da 140 a 280, in effetti, non ha stravolto completamente la filosofia della piattaforma, che è sempre stata quella di lanciare messaggi brevi, in grado di cogliere subito nel segno. Se invece sarà effettivamente introdotto il limite fino a 4.000 caratteri, il rischio è che il funzionamento dell’intera piattaforma Twitter venga bruscamente modificato.

I dettagli esatti dell’aumento del limite di caratteri non sono ancora noti, ma i precedenti rapporti e tweet di Musk avevano suggerito che Twitter potrebbe rendere più facile per gli utenti dividere lunghe catene di testi in più tweet, come parte di un thread. Adesso, però, sembra che l’aumento a 4000 caratteri eliminerebbe quell’idea con gli utenti che potrebbero semplicemente pubblicare blocchi di testo più lunghi in singoli post.

Twitter ha annunciato durante il fine settimana che prevede di rilanciare il suo servizio di abbonamento Twitter Blue in queste ore, che offrirà agli utenti il segno di spunta blu verificato e altri vantaggi come la possibilità di modificare i tweet e caricare video fino alla risoluzione 1080p. Twitter Blue dovrebbe essere lanciato con un prezzo più alto di 11 dollari al mese per gli utenti di iPhone, dopo che Musk ha criticato la commissione del 30% che Apple preleva dagli acquisti in-app.

Tutte le notizie relative a Twitter si possono leggere a partire da questo indirizzo.