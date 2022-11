Cyber Monday, LaCie Rugged SSD Pro 1TB Thunderbolt 3 in sconto del 25%

Su un buon disco a prezzi eccellenti, come ce ne sono molti oggi su Amazon in questi giorni, allora è il momento che diate un’occhiata al LaCie Rugged SSD Pro, un SSD che difficilmente ha rivali nel mondo Apple e che costa 339,99 euro nel formato da 1 TB con interfaccia Thunderbolt 3.

Qui non siamo di fronte ad un disco “normale” per molte ragioni. La prima è che parliamo di un disco LaCie che fin dalle sue origini si è fatta conoscere per avere un occhio di riguardo per il mondo Apple. Lo dimostra proprio con questo hard disk che supporta la velocissima tecnologia Thunderbolt 3 (40 Gbps invece di 20 Gbps USB-C 3.2 gen 2) sfruttando una unità SSD NVMe FireCuda di Seagate. Questo gli permette di raggiungere la stratosferica velocità di 2800 MB/s; tradotto in pratica è possibile per trasferire di 150 GB di video in meno di un minuto, eseguire il montaggio di più flussi video RAW in formato 6K e 8 K non compresso direttamente dall’unità e condividere rapidamente file mentre si è in viaggio o sul campo per riprese video o fotografiche.

Questo significa, anche in funzione dell’acquisto di un portatile o un fisso di risparmiare rispetto alla differenza enorme che Apple fa ricaricare per un incremento di memoria centrale: ad esempio per un MacBook da 14″ passare da una unità da 1 TB a quella da 2 TB costa 420 € in più e si può fare solo in fase di configurazione. In questo modo avremo un disco con prestazioni elevatissime (ovviamente non pari a quelli dei dischi interni ma ottimali per video di qualità) che possiamo aggiungere in qualsiasi momento e passare da una CPU all’altra.

Oltre a questo il disco appartiene alla iconica serie Rugged. Dischi di questo tipo non solo hanno un design iconico ma un elevato grado di protezione IP67, con resistenza all’acqua, tolleranza alle cadute di tre metri, resistenza allo schiacciamento da un’auto di due tonnellate e resistenza alla polvere. Questa unità SSD esterna può affrontare qualsiasi ambiente e occupa solamente lo spazio di un palmo di una mano.

Nalla confezione si trova una gamma di cavi USB per una facile connettività e un buono per fruire di un abbonamento incluso per un mese al piano Adobe Creative Cloud All Apps che consente di accedere ad app che permettono facilmente di montare video e trattare immagini. C’è anche un piano di protezione incluso, che comprende i servizi di recupero dati Rescue.

Il prezzo migliore rispetto al mercato ce l’ha la versione da 1 TB. Costa 334 euro rispetto al resto del mercato dove viene offerto a 400 a 450 euro. Ma anche la versione da 2 TB con i suoi 525 euro rispetto ad un prezzo che sul mercato si aggira intorno ai 600€ è da tenere in considerazione.