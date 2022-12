Xiaomi 13 e 13 Pro, il top di gamma 2023 è già servito

Xiaomi ha appena presentato, al momento solo sul mercato cinese, i suoi nuovi smartphone di punta, appartenenti alla serie Xiaomi 13: con i modelli 13 e 13 Pro, Xiaomi è il secondo produttore a utilizzare l’ultima piattaforma Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, seguendo Vivo che ne ha già fatto utilizzo sulla serie X90 Pro e IQOO 11. I terminali appena presentati propongono anche nuovi moduli fotocamera con una migliore qualità dell’immagine, ricarica ultraveloce e altro ancora.

Come per i modelli precedenti, Xiaomi 13 e 13 Pro hanno design differenti. Il 13 Pro utilizza uno schermo AMOLED 2K+ avvolgente da 6,73 pollici con risoluzione 3.200 x 1.400 pixel e lato posteriore in pelle vegana o ceramica. Invce il 13 standard ha un display AMOLED piatto da 6,36 pollici con risoluzione 2.400 x 1.080 pixel, lati in alluminio simili a quelli di iPhone e opzioni in vetro o pelle per il retro.

La piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 offre accelerazione hardware per la grafica fotorealistica in ray-tracing e prestazioni di gioco migliorate, quindi entrambi i dispositivi sono dotati di display con aggiornamento fino a 120 Hz per tenere il passo con i videogiochi.

A livello multimediale Xiaomi 13 Pro ha specifiche della fotocamera da vero primo della classe. Mette a disposizione una fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1,9 e un sensore da 1 pollice. Include anche una fotocamera con zoom da 3,2x da 50 MP (equivalente da 75 mm) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un obiettivo periscopico fluttuante. Infine, ha una fotocamera ultra-wide da 50 MP f/2.2 (equivalente da 14 mm) e una selfie camera da 32 MP.

Il modello Xiaomi 13, invece, ha la stessa fotocamera selfie, una fotocamera principale OIS da 50 MP f/1.8 con un sensore più piccolo, una fotocamera con zoom OIS da 10 MP e zoom 3,2x, infine una fotocamera ultra-wide da 12 megapixel (equivalente da 15 mm).

Xiaomi 13 ProIl 13 Pro offre supporto alla ricarica da 120 W per la sua batteria da 4.820 mAhm, che può essere ricaricata da 0 a 100% in appena 19 minuti. È veloce, ma ancora significativamente più lento di Note 12 Discovery Edition di Redmi.

Invece la ricarica wireless supporta “solo” 50 watt, e permette di portare il terminale al 100% di ricarica in 36 minuti. Sempre sul versante batteria Xiaomi 13 ne ha una leggermente più piccola di 4.500 mAh ed è limitata alla ricarica cablata da 67 W (38 minuti al 100 per cento) e ricarica wireless da 50 W (48 minuti per una una carica completa).

Xiaomi 13Altre caratteristiche includono RAM LPDDR5X e archiviazione UFS 4.0 su entrambi i modelli, che disporranno di varanti 8GB e 128GB fino a 12GB e 512GB. Ancora, è presente il supporto Dolby Atmos sul modello Pro e tecnologia della fotocamera Leica. Per quest’ultima, Xiaomi e Leica hanno costruito un modello di colori basato su 4.700 scene, presumibilmente consentendo una maggiore precisione del colore durante gli scatti.

I prezzi partono da 4.999 yuan (circa 680 euro al cambio) per Xiaomi 13 Pro e 3.999 yuan (540 euro) per Xiaomi 13: al momento i terminali sono stati annunciati solo in Cina.

