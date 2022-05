Elon Musk valuta una riduzione di prezzo per Twitter

L’imprenditore Elon Musk continua a scontrarsi con Twitter per via delle rivelazioni che, a dire del social, avrebbero comportato la violazione degli accordi di riservatezza firmati da Musk: ora il miliardario ha lasciato intendere che potrebbe provare a rinegoziare il prezzo dell’accordo da 44 miliardi di dollari per l’acquisto di Twitter.

Musk ha dichiarato ai partecipanti a una conferenza di Miami che un accordo con Twitter a un prezzo inferiore non era “fuori questione”, ha riferito Bloomberg. La potenziale offerta di Musk per un prezzo più basso è una svolta inaspettata, dato che il dirigente di SpaceX ha accettato di pagare un premio del 38% su Twitter quando ha raggiunto un accordo con il consiglio di amministrazione della società ad aprile scorso.

Venerdì scorso, Musk aveva annunciato le ragioni della sospensione delle trattative con Twitter, affermando che i conti del social non tornano e avrebbe voluto vederci chiaro:

La trattativa Twitter è temporaneamente sospesa in attesa di dettagli a supporto del calcolo che gli account spam/falsi rappresentano effettivamente meno del 5% degli utenti

Il miliardario ha twittato che il suo team avrebbe fatto un’analisi indipendente sul conteggio dei bot e ha anche cercato di scoprire le stime dei bot dai suoi follower. Musk è stato successivamente accusato dal team legale di Twitter per aver rivelato – in un tweet, ovviamente – la metodologia dell’azienda per stimare la percentuale di account bot attraverso la piattaforma.

Adesso, il CEO di Twitter, Parag Agrawal, ha spiegato in una serie di tweet che le stime esterne dei bot sono probabilmente sbagliate, dal momento che la piattaforma include dati privati nel suo conteggio.

Purtroppo, non crediamo che questa stima specifica possa essere eseguita esternamente, data la necessità critica di utilizzare informazioni pubbliche e private (che non possiamo condividere)

Musk ha risposto alla spiegazione di Agrawal con una serie di suoi tweet, uno dei quali includeva soltanto la “emoji cacca”. Musk ha, poi, suggerito a Twitter di verificare se gli utenti sono umani, o no, chiamandoli semplicemente al telefono.

L’esperto di Tesla Dan Ives – analista della società di consulenza finanziaria Wedbush Securities – adesso dà le possibilità che Musk concluda l’accordo di acquisto a meno del 50 per cento. Se Musk sceglierà di ritirarsi sarà soggetto a una penale da 1 miliardo di dollari, anche se stando agli esperti legali che hanno parlato con il Washington Post, Twitter potrebbe citare in giudizio Musk per i danni finanziari inflitti alla società a causa del suo ritiro frettoloso dalle trattative.

