Ecobee presenta Smart Thermostat Premium

Dopo diverse indiscrezioni, il produttore di accessori per la casa intelligente Ecobee ha annunciato oggi il suo nuovo termostato intelligente Premium, con nuove funzionalità chiave, tra cui un design premium con materiali di fascia alta, un display più grande, un’interfaccia utente aggiornata, una tecnologia dei sensori migliorata, monitoraggio della qualità dell’aria interna e imballaggi più rispettosi dell’ambiente.

Come il popolare termostato Nest, lo Smart Thermostat Premium presenta una parte anteriore in vetro con un involucro metallico, mentre i precedenti modelli Ecobee erano fatti in plastica. Il termostato ha un display più grande del 50% con una migliore reattività e con una interfaccia utente migliorata, con cursori di temperatura più grandi e navigazione semplificata.

Il termostato è dotato dello SmartSensor di Ecobee, che può essere posizionato in qualunque stanza della casa per rilevare il movimento e fornire una lettura più accurata dell’occupazione e della temperatura interna.

Ecobee ha affermato che il nuovo termostato ha sensori più avanzati, per migliorare le letture della temperatura, e anche il rilevamento del movimento, mentre un nuovo sensore di qualità dell’aria integrato monitora la qualità dell’aria interna, compresi i livelli stimati di anidride carbonica (CO2) e composti organici volatili.

Come altri modelli Ecobee, lo Smart Thermostat Premium è compatibile con la piattaforma Smart HomeKit di Apple e un altoparlante integrato supporta i comandi vocali “Hey Siri” per attività come l’impostazione della temperatura e l’invio di messaggi interfonici. Il termostato è anche compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant e la piattaforma di automazione IFTTT.

Lo Smart Thermostat Premium ha un imballaggio più piccolo del 30% rispetto al modello precedente, secondo Ecobee. All’interno della scatola, l’azienda ha affermato che la carta riciclata è stata sostituita con vassoi compostabili, mentre spariscono i manuali di carta. È possibile accedere a una guida all’installazione utilizzando un dispositivo mobile.

Lo Smart Thermostat Premium è disponibile per a partire da oggi sul sito web di Ecobee e attraverso partner commerciali selezionati, tra cui Amazon, con prezzi fissati a 249,99 dollari negli Stati Uniti. Anche il modello Smart Thermostat Enhanced di fascia bassa senza funzionalità come il monitoraggio della qualità dell’aria e il controllo vocale viene lanciato per 189,99 dollari, mentre Ecobee3 lite rimarrà disponibile per 149,99 dollari.

