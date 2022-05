DJI Avata, trapela il drone FPV per volare al chiuso

Dopo il rilascio del Mini 3 Pro, nuove fughe di notizie suggeriscono che DJI sta lavorando a un nuovo drone FPV battezzato Avata per volare in casa. Come segnala Gizmodo, informatori affidabili come @DealsDrone e @OsitaLV si sono fatti avanti con immagini e dettagli su un drone più piccolo e compatto che potrebbe arrivare tra luglio e agosto.

Il drone, presumibilmente chiamato Avata, peserà 500 grammi, il che significa che gli utenti dovranno registrarlo presso la Federal Aviation Administration (FAA) se scelgono di farlo volare all’esterno. I rendering pubblicati mostrano che l’Avata potrebbe essere dotato di eliche protette per aiutare a prevenire eventuali danni al dispositivo quando (inevitabilmente) si imbatterà in ostacoli durante il volo interno. È dotato di una fotocamera che il leaker si aspetta sia altrettanto buona del DJI Mini 3 Pro recentemente rilasciato, oltre a una durata della batteria “molto migliorata”.

Si dice anche che DJI Avata sia dotato di occhiali FPV che offrono all’utente una visuale in prospettiva in prima persona di dove sta andando il drone mentre viene pilotato. Sebbene DJI abbia rilasciato il suo primo drone FPV l’anno scorso, non è il più adatto per il volo al coperto.

Come sottolinea Gizmodo, sembra che Avata sia pensato per essere un drone in stile cinewhoop, o un drone con una fotocamera che di solito è costruita su misura per la manovrabilità in piccoli spazi interni.

Ad aprile, GoPro ha effettivamente realizzato una fotocamera specifica per cinewhoops e altri droni FPV: GoPro Hero 10 Black Bones. GoPro richiede agli utenti di alloggiare questa fotocamera ultraleggera al proprio drone, così da soddisfare un’enorme domanda di una fotocamera adatta al volo. Se DJI lanciasse un drone cinewhoop già pronto, eliminerebbe la necessità di alloggiare camere esterne come quella di GoPro, e aprirebbe questo mercato di nicchia a un numero di utenti molto più ampio di quello attuale.

Se siete indecisi su quale drone della serie DJI mini scegliere, a questo link troverete uno speciale comparativo che potrà aiutarvi nell’acquisto.