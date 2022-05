Elon Musk sospende l’acquisto di Twitter

Molti erano già pronti a scommetterci subito dopo l’annuncio dell’operazione, ora non siamo di fronte a una chiusura completa, ma poco ci manca, perché Elon Musk ha annunciato che l’acquisto di Twitter è «Temporaneamente sospeso».

L’imprenditore miliardario naturalmente non fa mistero sulle ragioni della decisione: i conti del social non tornano e lui vuole vederci chiaro. «La trattativa Twitter è temporaneamente sospesa in attesa di dettagli a supporto del calcolo che gli account spam/falsi rappresentano effettivamente meno del 5% degli utenti». Così scrive Musk in uno dei suoi infiniti post su Twitter spesso sorprendenti.

Non sorprende che Elon Musk esiga più dettagli circa le dichiarazioni di Twitter sul numero degli account spam e falsi, che secondo il social rappresentano meno del 5% dei suoi 226 milioni di utenti attivi giornalieri e monetizzatili, come segnala Reuters. Peccato però che nel report di Twitter si precisa anche che questa percentuale costituisce solamente un stima approssimativa e che in realtà potrebbe essere un numero anche superiore.

Qui di seguito riportiamo tradotta la frase esatta contenuta nel report di Twitter depositato «Nel fare questa determinazione, abbiamo applicato un giudizio significativo, quindi la nostra stima degli account falsi o spam potrebbe non rappresentare accuratamente il numero effettivo di tali account e il numero effettivo di account falsi o spam potrebbe essere superiore a quello che abbiamo stimato». Una frase incoraggiante per chi si è impegnato ad acquistare Twitter per 44 miliardi di dollari.

Senza contare che più volte in passato Twitter ha avuto problemi con matematica e percentuali. Nell’ultima trimestrale ha dichiarato di aver sovrastimato i suoi utenti giornalieri per tre anni consecutivi a causa di un errore tecnico. Prima ancora di annunciare l’acquisizione di Twitter Musk aveva avanzato l’idea di migliorare il social riducendo fortemente la quantità di bot di spam e truffa.

Ora che l’affare Musk Twitter è sospeso, la quotazione del titolo del social in borsa segna un vertigionoso calo che è arrivato fino al 19%. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Elon Musk e Tesla sono disponibili ai rispettivi collegamenti.