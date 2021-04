Epic ha presentato un software per creare esseri umani virtuali

Gli esseri umani riprodotti con la computer grafica hanno sempre sofferto di un problema di rappresentazione, con caratteristiche che rendono le animazioni di questo tipo di personaggi lontani dalla perfezione assoluta.

Dietro varie figure che si vedono nei film, con personaggi dalle sembianze incredibili, ci sono spesso attori in carne ed ossa e macchinari che registrano i movimenti in tempo reale, e viso e altri parti del corpo manipolati per portare in scena personaggi che sembrano animati perfettamente. Più complesso è animare da zero un personaggio (senza ricorrere ai movimenti di un attore in carne ed ossa): ai più attenti gli avatar virtuali danno sempre l’impressione che c’è qualcosa che non va nei movimenti degli arti, della pelle, della bocca, ecc.

Non siamo ancora alla perfezione ma MetaHumans di Epic è impressionante in quanto a qualità, con notevole precisione per quanto riguarda il movimento degli occhi, il colorito della pelle, il movimento dei capelli, ecc. La software house nota per il “motore” Unreal Engine renderà disponibile a tutti gli sviluppatori un nuovo strumento per la creazione di esseri umani fotorealistici, software che sarà disponibile sia per Mac, sia per PC.

L’accesso a MetaHuman Creator è al momento riservato ad alcuni utenti (qui i dettagli) ma successivamente sarà utilizzabile da tutti gratuitamente per progetti Unreal (il rendering degli avatar deve essere eseguito nel motore grafico in questione o con una applicazione come Autodesk Maya). Già ora è possibile modificare alcuni personaggi base; gli sviluppatori promette di offrire un set di funzionalità per modificare parametri quali: acconciature, tonalità di pelle, labiale, barba ed espressioni facciali.

Il target di riferimento sono i creatori di giochi e ovviamente tutti gli altri ambiti della multimedialità. Gli utenti che si registrano per usare in anteprima l’applicazione potranno utilizzare l’app basata sul cloud e creare “meta-umani” con varie caratteristiche. Il prossimo passo potrebbero essere gli attori virtuali: forse anche per questo Sony ha recentemente investito altri 200 milioni in Epic Games.