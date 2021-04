Sony presenta due nuovi videoproiettori 4K con risoluzione HDR ottimizzata

Sony presenta due nuovi proiettori per Home Cinema 4K nativi con un’elaborazione avanzata e una risoluzione HDR ottimizzata VPL-VW890ES e VPL-VW290ES, entrambi con processore “X1 for projector” della società.

Si tratta di due nuovi processori Home Cinema 4K nativi (con risoluzione 4096 x 2160) dotati del processore d’immagine “X1 for projector“, che è basato ricordiamo basato sulle tecnologie utilizzate nei TV BRAVIA. Il processore include tecnologie per l’analisi dei frame ad alta precisione che dunque abilitano e rendono possibili funzionalità come Dynamic HDR Enhancer e Reality Creation. Il modello laser

VPL-VW890ES da 2200 lm integra un’ottica premium ARC-F (All-Range Crisp Focus), mentre il modello VPL-VW290ES propone una lampada da 1500 lm.

Caratteristiche comuni

VPL-VW890ES e VPL-VW290ES condividono alcune specifiche, tra le quali il supporto al Dynamic HDR Enhancer grazie alla capacità di elaborazione del nuovo processore X1 for projector che supporta analisi più dettagliate e ottimizza la qualità HDR rispetto ai modelli precedenti.

Ancora, condividono la tecnologia Super Resolution “Reality Creation” di Sony che analizza ogni scena per arricchire i contenuti 4K e ottenere dettagli e texture ancora più realistici. Anche i contenuti girati in 2K o Full HD sono convertiti a una risoluzione prossima al 4K.

Entrambi hanno un pannello SXRD 4K nativo da 8,8 milioni di pixel con neri ricchi e profondi

VPL-VW890ES

Il modello VPL-VW890ES utilizza un’ottica ARC-F con ‘ampia apertura che incorpora nel suo design interamente di vetro 18 elementi, di cui 6 elementi Extra Low Dispersion (ELD).

Disponibilità

I modelli VPL-VW890ES e VPL-VW290ES possono essere ordinati a partire da oggi nei colori bianco e nero. Trovate molti dei proiettori ella serie VPL di Sony anche su Amazon a questo indirizzo.