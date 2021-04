Xiaomi Mi Air Purifier 3H a 105,40 euro su eBay con codice sconto

Tra le tante offerte eBay dedicate al mondo Xiaomi, con coupon sconto del 15%, c’è anche il purificatore Mi Air Purfier 3H, che di listino costerebbe 179,90 euro, ma che al momento si porta a casa a 105,40 euro, grazie al coupon che vi proponiamo in calce. Clicca qui per comprare.

In questo preciso momento storico vivere in un ambiente sano è certamente la priorità di qualsiasi utente. Presentato qualche mese fa, Mi Air Purifier 3H è il purificatore smart per una casa più sana. Incorpora un filtro HEPA, in grado di eliminare il 99,97% di microparticelle fino a 0,3 micron e un CADR 380m3/h aggiornato che copre in modo efficiente spazi fino a 45 metri quadrati. Grazie al suo sensore di particelle, Mi Air Purifier 3H regola in modo intelligente la velocità della ventola in base alla qualità dell’aria.

Ovviamente, si tratta di un purificatore smart, che può essere controllato da app, e anche tramite assistenti vocali, come Amazon Alexa. I dati sulla qualità dell’aria raccolti vengono visualizzati sul touch screen OLED, che serve anche per attivare/disattivare il dispositivo manualmente o regolare la velocità della ventola e altro ancora. Oltre che con Alexa, My Air Purifier 3H è compatibile anche con l’Assistente Google, consentendo agli utenti di controllare il dispositivo attraverso comandi vocali.

My Air Purifier 3H costa 124 euro su eBay, ma grazie al codice sconto PITMIFEST21 da inserire direttamente nel carrello. In questo modo, lo pagherete solo 105,40 euro.