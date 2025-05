Epic offre agli sviluppatori la libertà dalle catene di App Store

A distanza di neppure 24 ore dalla sentenza che ha cancellato il diritto di Apple di imporre agli sviluppatori una “tassa” sulle transazioni di App Store, provvedimento che scaturisce dalla denuncia di Epic Games, lo sviluppatore di Fortnite mantiene le promesse e lancia un Webshop per iOS.

L’idea di Epic è semplice ma colpisce direttamente al cuore il meccanismo di profitto di Apple: dare agli sviluppatori un modo per riscuotere i proventi delle vendite fuori da App Store sfruttando una piattaforma proprietaria e autonoma, lontana dal controllo di Cupertino.

In pratica, gli sviluppatori potranno essere presenti sull’App Store ma reindirizzare gli utenti per acquisti e pagamenti a un negozio esterno gestito da Epic.

Questa pratica era stata prima vietata, poi scoraggiata, rendendola di fatto inutile a causa della persistente trattenuta del 27%. Ma ora il giudice, con la sentenza di ieri, l’ha definitivamente liberalizzata.

Epic, ovviamente, punta a essere più conveniente per gli sviluppatori rispetto ad Apple, che all’interno dell’App Store continua a far pagare il 30% dei ricavi. Per questo motivo, il webshop alternativo non tratterrà nulla almeno fino a una certa soglia. Solo dopo aver superato 1 milione di dollari di vendite annue, si applicherà una commissione, che però sarà solo del 12%, meno della metà rispetto a quella di Apple.

Epic Games Store will take 0% on the first $1,000,000 of payments we process per game per year (vs 15% for Apple), and 12% after that (vs 30% for Apple).

Next month, we launch EGS Webshops for out-of-app purchases, as an alternative to in-app purchases.https://t.co/yTufyZbiqR

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) May 1, 2025