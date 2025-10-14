Il nuovo Apple Pro Display XDR 2 appare nella beta di macOS 26.1

Nella terza beta del futuro aggiornamento a macOS 26.1 da poco distribuita a sviluppatori e ad alcuni beta tester, sono stati individuati riferimenti a un Pro Display XDR 2 con videocamera.

Lo riferisce il sito 9to5Mac indicando di avere individuato stringhe quali “Pro Display XDR Camera” e “Pro Display XDR Desk View Camera” nel codice della beta 3 di macOS 26.1, indicazioni che lasciano immaginare il futuro arrivo di una nuova versione del monitor da 32″ con integrata una videocamera con l’inquadratura automatica come già visto sullo Studio Display da 27″ (qui la nostra recensione).

La funzione di inquadratura automatica, lo ricordiamo, permette di tenere il soggetto inquadrato sempre al centro della scena mentre si muove nella stanza; durante la conversazione, l’inquadratura si allarga o si restringe ogni volta che altre persone si uniscono al soggetto o se ne vanno ed è ovviamente utile con le varie app per videoconferenze.

Nonostante il prezzo parte da 5999€, l’attuale Pro Display XDR da 32″ non integra videocamera e il sistema di altoparlanti con woofer visti sullo <studio Display Retina 5K. Presentato nel 2019, il Pro Display XDR vanta un display Retina con risoluzione 6K (6016×3384 pixel) a 218 ppi, contrasto di 1.000.000:1, fino a 1600 nit di luminosità di poco, profondità colore di 10 bit, ampia gamma cromatica P3, una porta Thunderbolt 3, tre porte USB‑C.

Lo Studio Display da 27″ è stato rilasciato a marzo 2022, ha un prezzo di listino di 1799€ e vanta display Retina con risoluzione 5120×2880 pixel a 218 ppi, luminosità di 600 bit, tre microfoni, sistema a sei altoparlanti hi‑fi con woofer force‑cancelling, supporto audio spaziale (durante la riproduzione di musica o video in Dolby Atmos), videocamera con ultra-grandangolo da 12MP e angolo di campo 122°.

Due nuovi monitor in arrivo?

A marzo di quest’anno sono circolate indiscrezioni secondo le quali Apple è al lavoro su uno o due nuovi monitor e non è dunque da escludere l’arrivo di un aggiornamento anche per lo Studio Display da 27″ con integrata, ad esempio, la retroilluminazione mini-LED, elemento che permetterebbe di aumentare la luminosità e migliorare il rapporto di contrasto rispetto all’attuale modello.

Il monitor che con ogni probabilità sarà aggiornato è il Pro Display XDR da 32″, sul mercato da ormai sei anni. Non è per il momento dato sapere quando è previsto un annuncio specifico ma l’aggiornamento alla versione definitiva di macOS 26.1 dovrebbe arrivare entro fine mese.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con vari esempi di monitor alternativi a quelli Apple che è possibile abbinare al Mac.

L’attuale Apple Studio Display si distingue da gran parte dei monitor per la risoluzione ma anche per altre caratteristiche e funzioni esclusive.