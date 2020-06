Partecipa ai webinar MMN e scopri perché sempre più aziende scelgono Apple

Grazie ai webinar MMN è possibile scoprire come e perché sempre più aziende utilizzano computer e dispositivi Apple con grandi benefici per tutti i reparti su ogni livello. Apple è l’unico costruttore che progetta internamente sistemi operativi, software e hardware, un’integrazione che permette di realizzare dispositivi solidi, stabili, sicuri, facili da usare e da gestire, in grado di migliorare produttività e collaborazione.

Per le aziende che implementano computer e dispositivi Apple nei propri processi i vantaggi sono numerosi e consistenti: facilità di configurazione, distribuzione e gestione per il reparto IT, riduzione delle chiamate e interventi dei tecnici, riduzione dei costi totali, integrazione in strutture e sistemi che usano già Windows, aumento della sicurezza, migliore esperienza d’uso per tutti i dipendenti, infine riduzione dei costi e ritorno sugli investimenti maggiore rispetto alle società che usano PC Windows.

Con i webinar MMN, dirigenti, manager e responsabili IT possono conoscere e portare in azienda la migliore combinazione di hardware e software, insieme a competenze di system integration e progettualità IT uniche in Italia. MMN è l’unico Apple Authorised Enterprise Reseller su tutto il territorio nazionale.

Per le prime venti aziende iscritte, assessment macOS gratuito.

Qui di seguito riportiamo titoli e argomenti dei quattro webinar MMN, a chi sono rivolti e i dettagli degli appuntamenti:

Scopri perché sempre più aziende introducono Apple nel Business

25 giugno alle ore 15, durata 1 ora

Riservato a: CEO, Imprenditori, Direttori Generali, Responsabili e Manager dei reparti IT, Marketing, Acquisti, HR.

Distribuire fino a 250 Mac al giorno con Apple Business Manager e Zero Touch Deployment

30 giugno alle ore 10, durata 1 ora

Riservato a: CIO, CISO, Security Manager, IT Manager, System Administrator, System Engineer, IT Specialist.

Come Integrare Mac in un ecosistema aziendale Windows

2 luglio alle ore 10, durata 1 ora

Riservato a: CIO, CISO, Security Manager, IT Manager, System Administrator, System Engineer, IT Specialist.

[email protected], un valore aggiunto per il tuo Business

7 luglio ore 10, durata 1 ora

Riservato a: CEO, CFO, Imprenditori, Direttori Generali, Responsabili e Manager dei reparti IT, Marketing, Acquisti, Finance