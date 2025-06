eufyMake E1, la stampante UV per texture 3D straccia il record su Kickstarter

La promessa di una nuova era nelle stampanti UV 3D ha fatto breccia su Kickstarter superando ogni record di raccolta fondi nella storia della piattaforma: la campagna per eufyMake E1 (Anker Innovations) ha superato l’obiettivo di 10 milioni di dollari in 14 ore, per arrivare al record assoluto di 44 milioni di dollari. Nel momento in cui scriviamo il totale è arrivato a 38,7 milioni di euro.

L’incredibile sostegno finanziario degli utenti che vogliono accaparrarsela in sconto prima del lancio è comprensibile: si tratta infatti della prima stampante UV personale in grado di creare texture tridimensionali colorate su svariati materiali e superfici.

Finora questa tecnologia per costi, complessità e dimensioni è stata riservata solo all’industria, ma per la prima volta con eufyMake E1 è alla portata di professionisti, designer, piccoli studi e attività, oltre che per le case di appassionati e maker.

Le dimensioni sono ridotte del 90% rispetto alle stampanti UV tradizionali: offre un piano di stampa di 330 x 420 mm che permette di lavorare su oggetti con spessore massimo di 60 mm e con variazioni di altezza fino a 20mm.

Questo dispositivo permette di creare texture tridimensionali a colori in altissima risoluzione (1.440 dpi) con spessore fino a 5 mm su legno, metallo, vetro, pelle, acrilico e altri materiali ancora, inclusa la tela. Grazie agli accessori (alcuni venduti separatamente) per la stampa piana, rotativa e da bobina a pellicola si può lavorare sia su piccoli oggetti che su supporti di grande formato.

Gli strumenti software con interfaccia intuitiva e il flusso di lavoro basato su intelligenza artificiale AI sono progettati per semplificare al massimo la vita dell’utente in ogni fase. Il posizionamento preciso dell’oggetto avviene in automatico grazie a due laser e una fotocamera gestiti da AI. Il sistema JetClean previene gli intasamenti facilitando sia la manutenzione che la pulizia.

L’utente può convertire facilmente modelli 2D in creazioni 3D e ha a disposizione 20 mila modelli già pronti per iniziare al volo, un database che il costruttore continuerà a espandere nel tempo.

La campagna di raccolta fondi Kickstarter per la prima stampante UV personale rimane aperta fino al 28 giugno: invece del prezzo di listino di 2.499 dollari, ancora per poche ore si può avere a partire da 1.899 dollari (circa 1.620€), con un risparmio del 24%, pari a 600 dollari. Sono disponibili accessori e altri pacchetti a prezzi superiori. La spedizione è gratis per l’Europa e altre nazioni: le prime consegne sono previste per il mese di agosto.

Per le notizie sui prodotti e accessori Anker si parte da questa pagina di macitynet.