Touroll MA1 e Urbano 3, nuove ebike con motore centrale in offerta lancio

Avete tempo fino al 21 Luglio per approfittare dell’offerta lancio in corso su GeekMall e comprare una bicicletta elettrica di ultima generazione.

Nello specifico sono state appena presentate la Touroll MA1 e la Touroll Urbano 3, due modelli diversi e pensati per esigenze diverse, ma accomunati da qualità costruttiva, tecnologia di ultima generazione e lunga autonomia.

Come dicevamo in questa prima fase le due bici sono proposte a un prezzo scontato per questa prima fase di commercializzazione. Sostanzialmente si arriva a risparmiare fino a 250 €, a cui si può aggiungere un codice sconto extra da 30 € in fase di acquisto in modo da abbassare ulteriormente il prezzo finale.

Di seguito una panoramica dei due modelli, e i dettagli per l’attivazione del duplice sconto.

Touroll MA1

Progettata per offrire prestazioni versatili su strade urbane e percorsi extraurbani, questa bici si distingue per il suo motore centrale brushless da 250 Watt con coppia di 75 Nm e sensore di coppia che permettono una risposta immediata e fluida alla pedalata.

Il sistema di assistenza a 5 livelli, con modalità fino a 25 km/h, si adatta facilmente a ogni stile di guida mentre la batteria da 36 V e 13 Ah, integrata nel telaio, promette fino a 110 km di autonomia e si ricarica completamente in circa 6,5 ore.

C’è poi il cambio Shimano a 7 velocità e la forcella anteriore regolabile con blocco, per una guida stabile e adattabile anche sui terreni più irregolari.

Monta poi freni a disco, pneumatici da 26 pollici con battistrada da 2,1 pollici e un telaio in lega di alluminio con protezione IPX4.

Touroll MA1 costa 1.199 € ma al momento è in offerta lancio a 999 €. Fino al 21 Luglio potete risparmiare altri 30 Euro inserendo il codice TORLDUVY in fase di acquisto.

Touroll Urbano 3

Pensata per l’ambiente cittadino ma capace di affrontare anche tratti più lunghi o irregolari, anche questa bici usa un motore centrale da 250 Watt con una coppia di 70 Nm e sensore di coppia per una spinta progressiva e naturale, mantenendo il baricentro basso per una maggiore stabilità.

La batteria da 36V 13 Ah, rimovibile e con supporto alla ricarica rapida (4-5 ore), offre un’autonomia fino a 120 km. Anche qui troviamo un cambio Shimano a 7 velocità utile per affrontare agevolmente salite, traffico urbano o percorsi misti.

Grazie alla forcella ammortizzata bloccabile, ai freni a disco e ai pneumatici da 27,5 pollici con battistrada da 2,1 pollici, la guida è fluida e sicura anche in caso di pioggia o su pavimentazioni sconnesse. Il tutto è protetto da un grado di impermeabilità IPX5, più elevato rispetto al modello MA1.

Presenta inoltre manubrio curvo regolabile e telaio a scavalco.

Touroll Urbano 3 costa 1.299 € ma al momento è in offerta lancio a 1.049 €. Fino al 21 Luglio potete risparmiare altri 30 Euro inserendo il codice TORLDUVY in fase di acquisto.

