Eurosport e Discovery escono di scena da Sky

Con il mese di luglio 2025 si apre una nuova fase per il panorama televisivo italiano: dopo quasi tre decenni, Eurosport 1 e 2 e Discovery Channel non sono più disponibili su Sky. La decisione arriva in seguito al mancato rinnovo dell’accordo tra Sky e Warner Bros. Discovery, ponendo fine a una collaborazione storica che durava da 27 anni.

Alla base della rottura, secondo fonti vicine alle trattative, ci sarebbero divergenze economiche e strategie sempre più distanti. Sky avrebbe considerato troppo elevate le richieste economiche di Warner Bros. Discovery, anche alla luce della crescente disponibilità in chiaro di molti contenuti sportivi prima esclusivi, come le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, le gare di ciclismo e gli sport invernali.

Una delle conseguenze più immediate per gli appassionati riguarda il tennis: gli abbonati Sky non potranno più seguire l’Australian Open e il Roland Garros, detenuti in esclusiva da Eurosport in Italia rispettivamente fino al 2031 e al 2030. Tuttavia, altri eventi sportivi coperti da Eurosport non scompaiono del tutto: continueranno a essere accessibili tramite altre piattaforme come Discovery+, DAZN e TIMVision.

L’addio a Sky rappresenta un passaggio rilevante anche in termini di ascolti. Si stima che circa il 70% dell’audience italiana di Eurosport provenisse proprio dalla piattaforma di Comcast. Inoltre, sempre a partire da luglio, i canali non saranno più rilevati da Auditel, rendendo più difficile misurarne l’impatto sul pubblico.

Dal canto suo, Sky sta già correndo ai ripari per rafforzare la propria offerta sportiva. Dopo aver acquisito i diritti per la Nations League e le qualificazioni ai Mondiali 2026, la pay TV sembra intenzionata a rinnovare quelli per la Bundesliga e Wimbledon, con trattative in fase avanzata. Non manca l’interesse per la MotoGP e il basket, a conferma della volontà di colmare il vuoto lasciato dall’uscita dei canali Warner Bros. Discovery.

Nel frattempo, quest’ultima si prepara a un ulteriore cambiamento: nel 2026 è atteso anche in Italia il debutto di Max, la nuova piattaforma di streaming premium che integrerà Discovery+ e i contenuti ex Warner Media, tra cui i film Warner Bros e le serie HBO. Sky detiene ancora i diritti esclusivi di questi contenuti fino alla fine del 2025, ma l’arrivo di Max potrebbe sancire un ulteriore ridimensionamento dell’offerta di contenuti pregiati per gli abbonati Sky e NOW, salvo nuovi accordi.

Discovery Channel in chiaro

Inoltre, Discovery Channel si prepara a un importante cambiamento in Italia: dall’autunno 2025 sarà trasmesso gratuitamente sul digitale terrestre. Questa transizione segna una svolta storica per un canale che, per quasi quarant’anni, è stato disponibile solo a pagamento.

Negli anni Discovery Channel si è certamente trasformato, diventando un canale sempre più accessibile che, pur mantenendo una propria identità, ha arricchito l’offerta per rivolgerla sempre più al grande pubblico. Il canale si presenterà con una nuova veste grafica e un palinsesto rinnovato, con l’obiettivo di consolidarsi come punto di riferimento per l’intrattenimento documentaristico nel panorama televisivo gratuito.

