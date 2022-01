Eve Outdoor Cam al CES 2022 la videocamera Homekit con riflettore di Eve 

Il CES 2022 è l’occasione per Eve System per introdurre sul mercato la sua nuova Eve Outdoor Cam: funziona con HomeKit Secure Video ed un piano iCloud compatibile per la registrazione dei dati delle riprese ed è dotata di un riflettore che illumina l’ingresso di casa.

La telecamera è stata pensata per funzionare in esclusiva per HomeKit Secure Video e NON è compatibile con Alexa o Google.

Grazie al supporto di HomeKit Secure Video, le registrazioni possono essere archiviate in forma crittografata in iCloud, a condizione di disporre di un piano di archiviazione appropriato.

Il rilevamento del movimento a infrarossi funziona fino a 9 m di distanza e grazie a HomeKit Secure Video è supportato anche il riconoscimento di persone, animali, veicoli e pacchi.

La videocamera può eventualmente sostituire una lampada nell’ingresso della casa grazie al riflettore incorporato: ovviamente serve una alimentazione di corrente standard e la luce può essere controllata anche singolarmente. La disponibilità sul mercato è prevista per il 5 Aprile 2022 ad un prezzo al pubblico di 249,95 con possibilità di acquisto anche su Amazon o sullo store dell’azienda.

Ecco le specifiche del prodotto:

Apple HomeKit Secure Video con risoluzione 1080p/24fps Video H.264 e ampiezza di 157°

Visione notturna ad infrarossi

Rilevamento movimento infrarossi: 100°, fino a 9 m. Altezz altezza di montaggio 2.5 m

Comunicazione a due vie con microfono e speaker

Certificata IP55

Montaggio con regolazione su tre assi

Riflettore con illuminazione ultra potente

LED di stato

Connessione Wireless: Wi-Fi (2.4 GHz 802.11b/g/n)

Dimensioni:170x65x76mm (HxWxD)

Eve si distingue da sempre per la volontà di tutelare al massimo la privacy degli utenti utilizzando in via esclusiva i suoi prodotti con il solo sistema domotico di Apple e/o la gestione dei dati in locale senza ricorrere a sistemi cloud proprietari.