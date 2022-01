Le TV Samsung 2022 supporteranno Nvidia GeForce Now e Google Stadia

Samsung sta rivelando una nuova gamma di smart TV al CES 2022, e quello che piacerà tanto ai gamer sono le nuove funzionalità di questi televisori. Oltre ai telecomandi alimentati a onde radio e il supporto per NFT, saranno anche i primi televisori Samsung a offrire supporto per i giochi tripla A. Ovviamente tramite la porta del cloud, quindi senza bisogno di collegare Xbox, PlayStation o PC. Sì, supporteranno GeForce Now e Google Stadia.

Dopo aver stuzzicato l’attenzione degli utenti a ottobre scorso, Samsung ha ora confermato che “selezionati” modelli di TV 2022 offriranno accesso a GeForce Now di Nvidia, e Google Stadia, oltre al servizio di cloud gaming Utomik, e ciò come parte di un nuovo “Samsung Gaming Hub”, un’interfaccia utente che Samsung intende espandere anche con servizi aggiuntivi.

Le app di Nvidia e Google non saranno preinstallate nelle TV Samsung, ma potranno essere aggiunte tramite Gaming Hub, che non sarà solo una piattaforma per il cloud gaming. Curiosamente, la società afferma che anche le console per videogiochi collegate a HDMI faranno parte di questa nuova schermata, complete di ingressi per controller passthrough. Ciò significa che l’utente potrebbe essere in grado di giocare a giochi cloud e giochi per console con lo stesso controller, invece di dover mantenere controller separati.

Non è ancora chiaro se i televisori Samsung offriranno la migliore qualità possibile a livello di immagini e audio per i giochi cloud, perché la società non è stata in grado di evidenziare se GeForce Now o Google Stadia funzioneranno in 4K.

Non è dato sapere se i modelli di Smart TV precedenti otterranno lo stesso supporto, con la società che ha lasciata aperta la porta a questa possibilità:

Stiamo iniziando con i nostri modelli 2022 e stiamo lavorando per rendere disponibile il Gaming Hub a un numero ancora maggiore di clienti Samsung

Come nota TheVerge, non fa parte di questo nuovo hub Samsung Xbox Cloud Gaming di Microsoft. Strano, perché le due società hanno collaborato in modo prominente sui giochi cloud nel febbraio 2020, tanto addirittura da vedere xCloud su un frigorifero smart del colosso sud coreano. Inoltre, sebbene in passato le Smart TV Samsung abbiano offerto l’app Steam Link, questa non farà più parte del nuovo gaming Hub.

Non solo giochi nelle implementazioni software della gamma di TV Samsung 2022. Ecco alcune altre aggiunte software in arrivo per i prossimi modelli:

Watch Together

Samsung sta espandendo la sua funzione multi-view per offrire quella che afferma essere “la prima piattaforma al mondo basata su TV per sperimentare contenuti live e in streaming con amici e familiari” da remoto. In questo modo l’utente sarà in grado di collegare una videocamera USB, o persino di utilizzare la fotocamera di uno smartphone o di un tablet per chattare in video con le persone mentre si sta guardando un film “insieme”.

Piattaforma di aggregazione

La piattaforma NFT arriva in soggiorno, per l’acquisto di quadri in digitale. Samsung sarà il primo grande produttore di televisori a compiere in modo significativo un passo per l’NFT. La società afferma che fornirà “una piattaforma rivoluzionaria che consentirà di sfogliare, acquistare e visualizzare i propri dipinti preferiti, tutto in un unico posto”.

