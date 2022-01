Intel mostra la super velocità degli SSD PCIe 5.0

Anche PlayStation 5, una delle console più potenti e veloci sul mercato, sfrutta una unità SSD con tecnologia PCIe 4: la prima dimostrazione del balzo di prestazioni reso possibile dal più recente standard PCIe 5.0 è offerto da un breve video pubblicato da Intel che mostra in funzione l’unità SSD Samsung PM1743 annunciata prima di Natale.

La dimostrazione era pensata per giornalisti e media durante il CES 2022, ma a seguito del cambio dei piani di Intel dovuto al Covid, il colosso dei processori ha pensato bene di pubblicarla sui social così che possa essere vista da chiunque. Per la demo viene impiegato un PC Windows funzionante con il processore top di gamma di ultima generazione Intel Core i9-12900K, mentre su una scheda adattatore è installata l’unità SSD Samsung PM1743.

Nel video dimostrativo la prima rilevazione di velocità è effettuata con una unità SSD PCIe Gen 4 in grado di raggiungere 6,9 GB al secondo, quindi superiore ai 5,5 GB al secondo raggiunti dall’unità SSD di PlayStation 5, uno dei principali punti di forza di questa macchina evidenziati da Sony al lancio.

Nel secondo test invece la nuova unità SSD Samsung con tecnologia PCIe 5.0 raggiunge e supera 13 GB al secondo, risultando quindi quasi il doppio più veloce rispetto al modello con tecnologia attuale preso come riferimento.

Perks of the job! Was going to save this demo for #CES2022 but with that off the table, why not just share it with everyone right now?! Here’s a 12th Gen ⁦@intel⁩ Core i9-12900K system paired with a new ⁦@Samsung⁩ PM1743 PCIe 5.0 SSD getting over 13GB/s!! pic.twitter.com/oyL08KzDtV

— Ryan Shrout (@ryanshrout) December 30, 2021