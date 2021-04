Evento Apple 20 aprile, come seguire la diretta da qualsiasi dispositivo

Il primo evento Apple del 2021 sta per andare in onda, ma come lo guardo? In questo articolo vi spieghiamo come seguire l’ evento Apple del 20 aprile da qualsiasi dispositivo e piattaforma, in modo da permettervi di preparare tutto l’occorrente per tempo e gustarvi così insieme a noi questo nuovo appuntamento in cui si presume che i protagonisti siano gli iPad, gli iMac e forse gli AirTags e magari un nuovo modello di Apple TV. Tutto quello che Apple potrebbe presentare è in questo articolo.

La modalità più semplice e alla portata di chiunque per seguire la diretta dell’ evento Apple 20 aprile è collegarsi a questa pagina del sito Apple da cui sarà possibile seguire l’evento in diretta video streaming. Per la migliore esperienza di visione Apple consiglia di utilizzare Safari su iPhone 7 (e successivi), iPad (quinta generazione e successive) e iPod touch (7a generazione) dotati di iOS 12 o superiori.

Naturalmente è possibile seguire l’evento anche da un computer Mac tramite Safari, sui quali Cupertino consiglia la presenza di macOS Mojave 10.14 o più recenti. Gli utenti Windows non sono esclusi: è possibile usare un computer PC Windows con Microsoft Edge. In alternativa vanno bene qualsiasi computer o dispositivo con altri sistemi operativi purché dotati di browser Chrome, Firefox o altri ancora, in grado di supportare le tecnologie MSE, H.264 e AAC.

Per gli utenti Apple il metodo più pratico e veloce per seguire l’evento Apple del 20 aprile è quello di utilizzare Apple TV, possibilmente di seconda generazione o successiva. Per farlo è sufficiente usare l’app gratuita Apple Events (preinstallata sulle Apple TV a partire da giugno 2020), da cui è possibile sia vedere l’evento in diretta, sia visualizzarlo in seguito a presentazione conclusa.

Non dimenticatevi che c’è sempre la diretta video in streaming sul canale ufficiale Apple di YouTube, disponibile a questo link, al quale potete accedere praticamente con qualsiasi dispositivo dotato di browser o app YouTube ufficiale.

Come avviene da sempre Macitynet seguirà la presentazione Apple con un liveblog contestuale offrendo la traduzione in diretta in italiano di tutte le novità annunciate, oltre ad articoli e approfondimenti su tutte le novità marchiate Mela morsicata in arrivo che troverete nella pagina principale del nostro sito web.

L’appuntamento per la diretta ufficiale di Cupertino è alle ore 19:00 in Italia: la diretta di Macitynet inizia mezz’ora prima, quindi alle 18:30, a partire da questo collegamento per lasciare spazio ai commenti dei lettori: sarà anche possibile rivolgere domande alla redazione e discutere delle novità in arrivo da Cupertino.