Evento Apple 20 aprile, la diretta è iniziata

Alle ore 19:00 inizia l’ evento Apple 20 aprile intitolato Spring Loaded, ma la diretta di Macitynet è già iniziata. In attesa che Tim Cook e i dirigenti di Cupertino lancino il loro filmato di presentazione da Apple Park per presentare tutte le novità, lettori e appassionati possono condividere speranze e attese e porre domande alla redazione.

Fino alle 19:00 sarà possibile chiacchierare con gli altri lettori e la redazione di Macitynet: commenti e post dei lettori saranno sospesi non appena l’evento Apple inizierà, per lasciare campo completo alla trascrizione in diretta in italiano di tutti i nuovi prodotti Apple e tutte le altre novità in arrivo dalla Mela.

Oggi si prevedono l’introduzione dei nuovi iPad (iPad Pro inclusi), degli iMac e forse degli AirTags oltre a un nuovo modello di Apple TV. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita in questo articolo, che vi invitiamo a leggere per avere un riepilogo di tutto quel che c’è da sapere – incluso quel che svela il nome dell’evento, i prodotti di cui sembra ragionevole credere che vengano presentati e quelli che invece sicuramente non figureranno tra i protagonisti del palcoscenico di Apple – prima che l’evento Apple cominci, come dicevamo, alle ore 19:00 italiane.

Come ormai avviene da anni l’intero evento e tutti i principali annunci saranno tradotti in lingua italiana all’interno della pagina della diretta di Macitynet praticamente in tempo reale: in questo modo sarà possibile seguire l’evento per chiunque, anche per chi non può seguire lo streaming video dell’evento, perché si trova in un ambiente silenzioso oppure perché non è in possesso di sufficienti GB di dati da utilizzare per questo scopo, o ancora perché non ha dimestichezza con la lingua inglese.

Sempre in contemporanea con l’evento, le novità principali saranno trattate in articoli ed approfondimenti a partire dalla homepage di Macitynet, con aggiornamenti che continueranno fino a tarda notte e nei giorni successivi, in modo tale da offrire una copertura completa e approfondita di tutte le novità annunciate, sia quelle principali che quelle di corredo.

Come dicevamo in apertura, la nostra diretta per l’ evento Apple 20 aprile è già attiva e potete seguirla a partire da questa pagina del nostro sito web.