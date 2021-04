Evento Apple 20 aprile, ora è ufficiale

A poche ore di distanza dall’anticipazione offerta da Siri, arriva la comunicazione ufficiale di Apple: il prossimo evento intitolato Spring Loaded si svolgerà martedì 20 aprile, proprio come anticipato dall’assistente vocale.

Come tutte le presentazioni e keynote della società dal 2020 a oggi, anche l’evento Apple del 20 aprile si svolgerà in versione online e in streaming, a causa delle limitazioni dovute alla pandemia.

Particolarmente lungo e corposo l’elenco delle novità attese in arrivo. Grazie alle numerose anticipazioni emerse fin dallo scorso anno e intensificatesi nelle ultime settimane, sappiamo che la multinazionale di Cupertino ha da tempo in cantiere un nuovo iPad Pro, non solo con processore A14X più potente e connettività 5G, ma anche con una nuova tecnologia di display mini LED.

Attesi da tempo anche un nuovo iPad mini, forse con schermo più grande e un nuovo iPad economico. Ma nell’elenco rientrano anche i dispositivi trovatutto Apple AirTag, nuove cover MagSafe per iPhone 12 con nuove colorazioni, presumibilmente anche nuovi cinturini Apple Watch. In realtà questi ultimi due prodotti potrebbero essere rilasciati anche semplicemente tramite comunicato stampa, per lasciare più spazio e visibilità alle novità più importanti durante l’evento Apple 20 del aprile, proprio come la multinazionale ha già fatto più volte negli scorsi anni.

Tra le novità in arrivo non è possibile escludere anche nuovi Mac con processori Apple Silicon, visto che la società per il momento ha introdotto il suo primo processore proprietario per Mac esclusivamente in Mac mini, MacBook Air e MacBook Pro 13″, quindi tutte macchine di fascia entry level per Cupertino. Tra i candidati ideali più gettonati ci sono i primi sistemi tutto in uno iMac e anche i portatili di fascia superiore, anche se presumibilmente arriveranno più avanti nel corso dell’anno.

Per un elenco e tutti i dettagli delle novità attese da Cupertino rimandiamo a questo articolo.