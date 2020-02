Excel, PowerPoint e Word per iPhone e iPad: Microsoft rinnova il design

Microsoft ha aggiornato la versione per dispositivi mobile di Office con nuove release di Excel, PowerPoint e Word per iOS e iPadOS, tutte riprogettata per essere “più semplici, più veloci e più belle di prima”. In poche parole è stato predisposta un’impostazione stilistica uniforme nelle app, semmplificando l’editing dei documenti da dispositivi mobili.

Non sono molte le novità e la più importante riguarda Excel, che ora mette a disposizione la funzione XLOOKUP (in italiano “Cerca.x”) per trovare elementi in una tabella o in un intervallo per riga. Con questa funzione è possibile cercare un termine di ricerca in una colonna e ottenere un risultato nella stessa riga ma in un’altra colonna, indipendentemente dal lato in cui si trova la colonna del risultato (è ad esempio è possibile cercare il prezzo di un componente di un’auto in base al numero del pezzo o trovare il nome di un dipendente in in base al suo ID dipendente).

In tutte le app (incluse Word e PowerPont) il riquadro del testo alternativo (un testo descrittivo che trasmette il significato e il contesto di un elemento visivo) è stato aggiornato: è possibile migliorare l’accessibilità ai contenuti con sottotitoli o contrassegnare elementi come decorativi.

Word, Excel e Powerpoit richiedono iOS 12.0 o versioni successive e sono compatibili con iPhone, iPad e iPod touch. È possibile accedre alle app con l’abbonamento a Office 365 e usare la versione completa di Microsoft Office.