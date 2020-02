Realme X50 Pro 5G, a MWC 2020 il secondo smartphone 5G della società

Sebbene decimato dal coronavirus, il MWC 2020 godrà di alcuni protagonisti d’eccezione. In particolare, quest’anno Realme debutterà alla kermesse spagnola con Realme X50 Pro 5G, il primo smartphone 5G della società con processore Snapdragon 865 5G.

Il terminale sarà presentato nel corso dell’evento di lancio dal titolo “Speed of the Future”, che si terrà il prossimo 24 febbraio alle ore 9:30 del mattino. Per realme si tratta di un debutto al Mobile World Congress, con il realme X50 Pro 5G che sarà equipaggiato dal processore Qualcomm Snapdragon 865 5G.

Il 7 gennaio 2020, realme ha lanciato in Cina il primo smartphone 5G equipaggiato dal processore Snapdragon 765G, realme X50 5G, riscuotendo un ottimo successo da parte dei consumatori.

Quest’anno la kermesse spagnola vedrà l’assenza importante di Sony, LG, Amazon, per via dell’epidemia legata al coronavirus. A maggior ragione, dunque, per Realme sarà l’occasione per mostrarsi in prima linea.

Secondo il report Counterpoint, le spedizioni totali di smartphone realme nel terzo trimestre del 2019 hanno superato i 10 milioni, portando così il brand al settimo posto delle spedizioni di smartphone a livello globale. Rispetto allo stesso periodo del 2018, realme ha un tasso di crescita dell’808%, presente in 25 mercati in tutto il mondo tra cui anche l’Europa.

Al MWC 2020 realme segnerà la sua presenza come “trendy-tech populizer” che rappresenta un importante passo nello sviluppo del brand e del concept aziendale.

Maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche del terminale, che dovrebbe montare 12 GB di RAM, si avranno durante la manifestazione, esattamente il prossimo 24 febbraio; nell’occasione il terminale sarà svelato completamente anche dal punto di vista estetico, anche se l’immagine pubblicata su weibo non lascia ormai spazio a molta fantasia.