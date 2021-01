Eyeware Beam sfrutta il sistema TrueDepth di iPhone per capire come l’utente muove gli occhi e la testa

Eyeware Beam è un’app per dispositivi iOS in grado di sfruttare il sistema della fotocamera TrueDepth di iPhone per tenere conto dei movimenti degli occhi o della testa dell’utente mentre, ad esempio, giocano al PC.

Nell’ambito del CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, Eyeware mostra un’app che permette di seguire il movimento degli occhi o della testa di una persona, senza bisogno di acquistare allo scopo un sistema dedicato.

Usando il sistema TrueDepth di iPhone e iPad Pro, l’app permette di sfruttare un meccanismo per tracciare il movimento degli occhi e della testa, comunicando questi dati alla controparte software su PC.

Gli sviluppatori riferiscono che il meccanismo di tracciamento dei movimenti degli occhi e della testa può essere sfruttato in vari modi, inclusa la possibilità di capire cosa guardano gli influencer mentre creano video reaction, nell’ambito dei giochi con comportamenti diversi di questi ultimi in base a dove guarda l’utente, e altro ancora. In uno degli esempi citato sul sito degli sviluppatori si mostra un simulatore di volo che mostra immagini diversi in base a dove è rivolto lo sguardo dell’utente, senza bisogno di usare visori e collegamenti.

L’app non è ancora ufficialmente distribuita; chi vuole testarla può indicare il proprio indirizzo mail per ricevere un invito per provare la versione beta. L’attuale versione funziona con iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPad Pro, ma ovviamente la versione finale dovrebbe funzionare con qualsiasi dispositivo che integra il sistema TrueDepth degli iPhone che permette di mappare con precisione la geometria del volto.

macOS integra già di serie un meccanismo che consente di tenere conto dei movimenti della testa dell’utente, sfruttabile per controllare il cursore (ne abbiamo parlato qui).

Tutte le notizie e le novità riguardanti il CES 2021, quest’anno solo in versione digitale, sono disponibili da questa pagina.