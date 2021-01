OWC, nuovi dock Thunderbolt e altre novità per il 2021

OWC è un marchio noto per memorie, drive esterni, SSD, dock e altri dispositivi. In occasione del CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, OWC ha presentato nuovi prodotti, incluso un nuovo dock con 4 porte Thunderbolt, 4 porte USB, una porta SD, Gigabit Ethernet e audio in/out. I dock Thunderbolt 4 di OWC consentono di sfruttare le peculiarità dell’ultima versione dello standard, offrono 40 Gb/s di velocità e una singola connessione per il passaggio di dati, video e alimentazione, e sono compatibili con Thunderbolt 3.

L’OWC Envoy Pro FX è un drive portatile pensato per le porte Thunderbolt, offre velocità fino a 2,800MB/s, è resistente alle intemperie e offre protezioni contro polvere e cadute.

Il terzo gadget presentato in occasione del CES di Las Vegas 2021 è l’USB-C Travel Dock: un adattatore con sei porte: tre connessioni USB-A, HDMI, slot per SD, Gigabit Ethernet e alimentazione passante USB-C.

L’ultimo accessorio presentato in occasione del CES è l’OWC U2 Shuttle. Si tratta di un box intercambiabile da 3,5″ in grado di ospitare fino a quattro unità SSD NVMe M.2 2280, utilizzabile nell’ambito di soluzioni di storage RAID, con configurazioni RAID 0, 1, 4, 5 o 1+0 (10). Il sistema è compatibile con unità quali l’OWC Mercury Helios 3S e qualsiasi computer con supporto con vani per unità NVMe U.2 e alloggi da 3,5″. Sfruttando questo sistema è possibile sostituire i costosi SSD U.2 con SSD M.2 più economici. Il telaio superiore funge da cuscinetto termico e la garanzia è di cinque anni.

Tutte le notizie e le novità riguardanti il CES 2021, quest’anno solo in versione digitale, sono disponibili da questa pagina.