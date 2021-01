Dell UltraSharp 40 Curved WUHD è un monitor da 40″ con Thunderbolt e risoluzione 5K2K/WUHD

Dell ha presentato una nuova serie di monitor, incluso un modello di particolare interesse per gli utenti Mac: l’UltraSharp 40 Curved WUHD Monitor.

Il nuovo monitor UltraSharp 40 modello “U4021QW” è indicato come il primo display al mondo da 40″ curvo con risoluzione 5120×2160, risoluzione nota come 5K2K o WUHD. Non è una reale risoluzione 5K ma offrendo una densità di pixel di circa 140 ppi, la risoluzione è equivalente a quella che è possibile ottenere con un display 4K da 32″ ma con uno spazio di visualizzazione più ampio del 33%.

Il rapporto di aspetto di 21:9 lo rendono adatto per chi vuole lavorare con più applicazioni affiancate in maniera comoda, senza switchare da un’app all’altra; questo formato è inoltre quello che si avvicina di più al cinemascope (il formato allungato con il quale sono girati vari film), permettendo di sfruttare tutta la superficie dello schermo, eliminando le bande nere in alto e basso.

Insieme al monitor Lg Ultrawide da 34″ 5K2K del 2018, il Dell UltraSharp 40 è uno dei pochi display ultrawide con risoluzione 4K, giacché molti monitor di queste dimensioni offrono tipicamente una risoluzione QHD (2560×1440).

La porta Thunderbolt 3 integrata permette la connessione al Mac con un solo cavo e il display è di ricaricare un MacBook Pro con porte Thunderbolt 3 (USB-C) offrendo fino a 90W. Altre connessioni presenti sul monitor Dell, sono: due porte HDMI 2.0, porta DisplayPort 1.4, tre porte 10Gbps USB-A, una porta USB Type-B upstream, una Ethernet e un jack da 3,5mm per audio/cuffie; è presente anche una porta USB-C da 15W e una diversa porta 10Gbps USB-A sulla parte inferiore.

Dell evidenzia che l’UltraSharp 40 è un display in grado di coprire il 100% dello spazio colore sRGB e il 98% della gamma cromatica DCI-P3, offrendo 1,07 miliardi di colori. La luminosità non è stranamente elevata (300 nit). Il tempo di risposta è di 5ms, il refresh rate di 60Hz, la curvatura 2500R; sono incluse funzionalità KVM (per aumentare la distanza tra tastiera, monitor, mouse), controllando contemporaneamente due computer tramite un solo set di mouse + tastiera collegati al monitor, in modalità Picture-by-Picture e Picture-in-Picture. Altra funzionalità comoda è l Easy Arrange di Dell Display Manager che consente di affiancare le finestre in maniera ottimizzata.

Il massimo consumo secondo il produttore è di 240W e il peso complessivo, piedistallo incluso, è di poco meno di 14 Kg. Il nuovo Dell UltraSharp sarà disponibile dal 28 gennaio con un prezzo negli USA di 2099.99 Dollari, al cambio poco più di 1800 euro.

