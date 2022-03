EZVIZ C6 è la telecamera per famiglie con bimbi e animali domestici

EZVIZ introduce la serie di fotocamere C6 per la casa intelligente, studiata per famiglie con animali domestici e bambini. Facili da usare e dal design piuttosto ricercato, le telecamere C6 e C6W possono inviare avvisi agli utenti al rilevamento su una varietà di eventi. Ecco come sono fatte e cosa possono fare.

La serie C6 è appositamente studiata per facilitare la vita dei genitori che lavorano, così da poter controllare la propria casa e la propria famiglia da remoto. Possono ricevere chiamate dai bambini o parlare con un animale domestico per confortarlo, ricevere notifiche di emergenza e rivivere i momenti persi salvati dalla videocamera. Mentre il modello C6 è dotata di intelligenza artificiale, il modello C6W offre funzionalità come tracciamento e zoom automatici, assicurando che nessuna attività venga persa.

Progettate per essere baby monitor ideale o videocamera per animali domestici, C6 e C6W permettono di tenere d’occhio una casa da remoto, quando si è al lavoro o in vacanza. C6 può anche monitorare l’attività ad alta velocità e seguire soggetti in movimento, senza sfocare l’immagine, grazie alla capacità di registrazione video a 25 fps.

Inoltre C6 è in grado di rilevare eventuali rumori come un cane che abbaia, un bambino che piange o un vaso che si rompe, inviando notifiche all’utente in tempo reale tramite l’app mobile.

EZVIZ C6W offre ampie viste panoramiche a 360° della stanza in cui è collocata, assicurando che ogni area e ogni angolo sia coperto e protetto. È in grado di ruotare fino a 340° e inclinarsi di 75° con un otturatore autoadattativo, e dispone di un sensore di immagine CMOS a scansione progressiva da 1/2,7″ e obiettivo F2.0 con possibilità di registrazione con risoluzione 2K.

Quanto alla privacy, EZVIZ ha progettato un copriobiettivo regolabile su entrambi gli alloggiamenti della telecamera, in grado di bloccare parzialmente la visuale in modo che gli utenti possano posizionare la telecamera ovunque sia necessario, bloccando le aree sensibili o private. La serie C6, come molte delle fotocamere EZVIZ, è compatibile anche con Amazon Alexa e Google Assistant, così da poter utilizzare le telecamere EZVIZ semplicemente parlando con gli assistenti vocali.

I video possono essere registrati su qualsiasi scheda microSD locale fino a 256 GB o, tramite abbonamento, è possibile sfruttare l’archiviazione EZVIZ CloudPlay, dove i filmati saranno completamente crittografati. La fotocamera EZVIZ C6 Smart AI è disponibile su Amazon a 109,00 euro, mentre il modello C6W è disponibile su Amazon in sconto a 88 euro.

