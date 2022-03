Apple TV+ soffre di problemi di gestione e partner frustrati

Il team di Apple TV+ soffre di problemi di gestione e infrastruttura che avrebbero causato la frustrazione di diversi partner di contenuti e produzione. La piattaforma deve trovare così, gioco forza, un punto di svolta.

Lo riferisce Business Insider, secondo cui ad Apple TV+ manca “un’infrastruttura sufficientemente robusta”. Il rapporto aggiunge che il team di contenuti di Apple TV+ ha risorse insufficienti, portando così i partner ad essere frustrati. La struttura di gestione del servizio di streaming di Cupertino è “molto piatta” e “i dipartimenti chiave, come il marketing e la pubblicità, non comunicano abbastanza”.

Due dirigenti dei contenuti che hanno lavorato con Apple TV+ hanno riferito che gli avvocati interni dello streamer non hanno familiarità con le pratiche legali comuni dell’intrattenimento e i dirigenti dovrebbero verificare con i capi prima di prendere decisioni, il che rallenta le trattative e anche i processi di produzione. Un dirigente ha detto che Apple TV+ ha iniziato a trasmettere in streaming uno spettacolo prima della firma di un contratto, mentre un altro ha dichiarato che avevano problemi a ottenere il pagamento delle fatture.

Altre fonti hanno affermato che Apple TV+ ha un approccio caotico al marketing, tra cui “pianificazione di marketing dirompente dell’ultimo minuto per progetti che sono in lavorazione da mesi; lanci stampa sciatti; landing page per serie che non erano pronte in tempo”. La critica, insomma, è che Apple pubblicizzi e tratti il servizio “come ste stesse commercializzando un iPhone, non contenuti“.

Di conseguenza, i dettagli dei nuovi progetti sono strettamente controllati e tenuti segreti fino all’ultimo minuto e i partner di contenuti ottengono poche o nessuna informazione. Preoccupazioni simili sono state sollevate dai dirigenti dello studio che hanno parlato con The Information l’anno scorso. Un ex membro dello staff di Apple ha detto che c’è un burnout ad Apple TV+, in parte a causa di una serie di spettacoli ritardati:

Ci sarà un punto di rottura. Le persone lavorano troppo duramente

Apple presumibilmente vuole creare tutti i contenuti di Apple TV+ per evitare di fare affidamento su partner come Warner Bros., ma attualmente non ha le risorse per farlo. Si presume che la società speri di correggere alcuni dei problemi immediati del flusso di lavoro assumendo più dirigenti di contenuti di medio livello per gestire le proiezioni dei costi e il budget. Un’altra fonte conclude che i problemi di Apple TV+ sono il risultato del fatto che lo streamer è ancora abbastanza nuovo sul mercato.

Il rapporto arriva pochi giorni dopo che “CODA” di Apple TV+ ha vinto il miglior film agli Academy Awards di quest’anno, diventando il primo film distribuito da un servizio di streaming a vincere l’ambito premio.

