La telecamera EZVIZ C6 avvia la videochiamata col saluto

Tecnologia e innovazione: ecco cosa c’è dentro EZVIZ C6, una nuova telecamera per la videosorveglianza che non solo offre le ultime novità e le più recenti componenti hardware ma anche una funzione più unica che rara in un dispositivo di questo genere.

E’ infatti progettata per l’uso domestico e per chi ha particolarmente a cuore la situazione della casa quando ci sono bambini o animali domestici che talvolta vengono lasciati completamente soli. Questa videocamera è in grado di integrarsi molto bene nell’abitazione perché le dimensioni sono piuttosto contenute e quindi risulta relativamente discreta: al contempo è in grado di segnalare rumori sospetti e può riconoscere persone ed animali, in modo da segnalare soltanto elementi non identificati.

Può effettuare uno zoom fino a 4x e inseguire un soggetto in movimento e offre una vista panoramica a trecentosessanta gradi. Tutte le registrazioni, in risoluzione 2K+ a 25 fps, vengono effettuate 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e archiviate su microSD, e in più c’è un copriobiettivo per la privacy. Insomma fin qui è una telecamera per la videosorveglianza come tante altre di ultima generazione.

La funzione aggiuntiva che quasi nessuno al momento possiedere riguarda la possibilità di videochiamare il proprietario della telecamera con un gesto della mano: praticamente i bambini non devono far altro che salutare la telecamera per poter chiamare rapidamente i genitori, che riceveranno una notifica di videochiamata al momento del saluto.

Al momento è in vendita negli Stati Uniti su Amazon a 129,99 dollari ma dato che tutti gli altri prodotti dell’azienda vengono distribuiti anche in Italia c’è da aspettarsi che presto venga introdotta anche da noi, dove al momento invece c’è la sorella minore C6W a 99,99 euro che manca proprio di quest’ultima versione (ma c’è tutto il resto).

Di EZVIZ abbiamo già parlato diverse volte tra le nostre pagine, anche attraverso la recensione di alcuni prodotti, come la EZVIZ S1 Sport, la Ezviz S2 e la Ezviz S5 Plus.