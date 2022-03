Elon Musk pensa di creare un nuovo social network

Elon Musk ha dichiarato che sta pensando “seriamente” alla costruzione di una nuova piattaforma di social network. L’annuncio arriva tramite un tweet dello scorso sabato, anche se l’idea potrebbe essere sotto l’occhio attento dei regolatori.

l’imprenditore miliardario a capo di Tesla e SpaceX han fatto questa osservazione, dopo aver affermato che Twitter non consente libertà di parola.

Dato che Twitter funge da piazza pubblica de facto, il mancato rispetto dei principi della libertà di parola mina fondamentalmente la democrazia Cosa si dovrebbe fare?

Alla domanda ha risposto un suo sostenitore, invitandolo a costruire una nuova piattaforma di social media, “una che consisterebbe in un algoritmo open source, una in cui la libertà di parola e l’adesione alla libertà di parola hanno la massima priorità, una in cui la propaganda è molto minima”. Al suggerimento, Musk ha risposto: “Sto pensando seriamente a questo”.

Ha aggiunto, poi, che qualsiasi nuova piattaforma di social network includerebbe il supporto a dogecoin. Musk ha anche fatto commenti su un altro social network, rispondendo a un tweet che paragona TikTok al “digital crack”.

TikTok sembra un attacco AI così ovvio che è fastidioso. Preferisco essere attaccato dall’IA con sottigliezza – forse una rosa, alcune candele, vino, Barry White, battute spiritose, quel genere di cose

Ad ogni modo, se Musk decidesse di dare corso alla sua idea di creare un proprio social network, non sarebbe il primo grande personaggio pubblico farlo. Di recente, infatti, è stato l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ad aver creato la propria app, dopo essere stato bandito da Twitter.

Trump ha riferito che la sua piattaforma Truth Social si opporrà “alla tirannia della Big Tech”, tuttavia è stata afflitta da difficoltà tecniche fin dal lancio avvenuto il mese scorso. Recentemente Elon Musk ha inaugurato la prima Gigafactory europea a Berlino, suggerendo che la guida autonoma completa di Tesla potrebbe arrivare in alcuni paesi europei entro la fine di quest’anno.