A IFA 2022 EZVIZ debutta negli aspirapolvere robot

EZVIZ presenta i suoi nuovi prodotti per la casa intelligente a IFA 2022 di Berlino, con una maggiore ambizione di potenziare il futuro delle case intelligenti in tutti i settori, dalla sicurezza alla pulizia intelligente e altro ancora.

Tra i prodotti presenti in fiera, EZVIZ lancia una serie di nuove telecamere, tra cui il suo primo Baby Monitor alimentato a batteria e la prima videocamera panoramica e inclinabile per esterni siglata HB8.

In questo articolo trovate la fotogalleria dei prodotti EZVIZ esposti nello stand del costruttore a IFA 2022, oltre alle schede dei nuovi dispositivi presentati.

Passando dalla sicurezza intelligente alla quotidianità, EZVIZ svela lucchetti e sensori per l’ingresso automatizzato in casa, che si integrano con le telecamere EZVIZ per creare un sistema di sicurezza interconnesso per massimizzare la protezione all’interno e anche dall’esterno delle abitazioni.

La nuova serratura intelligente richiede solo un’installazione rapida e semplice sul lucchetto esistente, senza perforare o smontare alcuna parte, mentre i sensori richiedono una semplice installazione adesiva.

In secondo luogo, EZVIZ compie un passo da gigante al di fuori della categoria della sicurezza, sperando di soddisfare le richieste più diversificate: per questo, a IFA 2022 ha presentato per la prima volta la sua gamma di prodotti per la pulizia intelligente, mettendo in evidenza il suo primo aspirapolvere Smart Cordless Wet & Dry, l’RH1, ora disponibile per il mercato europeo.

L’azienda ha anche presentato RS2, il suo primo robot aspirapolvere 2 in 1 alimentato da intelligenza artificiale. Offrendo una esperienza di pulizia a mani libere al 100%, RS2 utilizza le sue capacità di rilevamento dell’intelligenza artificiale per passare automaticamente dalle attività di aspirapolvere a quelle di pulizia con mocio automaticamente. I dispositivi di Ezviz sono disponibili anche nel negozio ufficiale del costruttore a partire da questa pagina di Amazon.

Per tutte le novità e i prodotti presentati e in mostra a IFA 2022 è possibile partire da questa sezione dedicata del nostro sito.

