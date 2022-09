WhatsApp, Facebook e Instagram valutano funzioni a pagamento

Le piattaforme social Facebook, Instagram e WhatsApp di Meta potrebbero presto offrire funzionalità esclusive a pagamento. In base a quanto si apprende da The Verge, la società madre Meta avrebbe da poco formato un team chiamato Nuove esperienze di monetizzazione che si dovrebbe occupare proprio della realizzazione di funzionalità a pagamento da includere nelle varie applicazioni.

Sebbene Facebook e Instagram abbiano già una serie di funzioni a pagamento dedicate ai creatori di contenuti, come ad esempio gli eventi a pagamento, pare che questa nuova divisione di Meta si occuperà di altro (a tal proposito ricordiamo che Meta si è impegnata a non prendere alcuna tassa dai guadagni dei creatori di contenuti fino al 2023).

Al momento non si conosce il tipo di funzionalità a pagamento che potrebbe ideare questo team, ma secondo il vicepresidente del reparto monetizzazione di Meta, John Hegeman, che supervisiona il nuovo gruppo, per il momento non si prevede di consentire alle persone di pagare per poter disattivare gli annunci pubblicitari.

Tuttavia il colosso dei social starebbe tenendo d’occhio i suoi colleghi del settore per cercare di trovare la strada giusta. A tal proposito sia Twitter che Snapchat, ma anche Telegram, hanno recentemente lanciato abbonamenti mensili che sbloccano funzionalità esclusive e altri vantaggi in-app, ed è proprio da questa base che il team potrebbe partire per lanciare la propria offerta.

Vediamo l’opportunità di creare nuovi tipi di prodotti, funzionalità ed esperienze per cui le persone sarebbero ben felici di pagare.

Una novità di questo tipo potrebbe sicuramente aiutare Meta a trovare nuove strade per aumentare le entrate al di fuori di quelle pubblicitarie, tanto più che le tre app insieme contano all’incirca tre miliardi di utenti. D’altronde l’attività pubblicitaria multimiliardaria dell’azienda ha subìto un duro colpo negli ultimi tempi a causa delle modifiche alla privacy di Apple e della recessione economica (che ha colpito anche i suoi concorrenti).

In questo modo siamo in grado di dare nuovo valore ai servizi e diversificarli, e nell’arco temporale di cinque anni le funzioni a pagamento potrebbero davvero muovere l’ago e diventare una parte significativa della nostra attività.

Tutti gli articoli e le notizie di macitynet che parlano di Instagram sono disponibili a partire da questa pagina, invece tutti gli articoli che parlano di Facebook sono qui. Le ultime notizie sui social network si possono trovare nelle sezioni dedicate di Macitynet a Instagram, Facebook, Whatsapp e Twitter.