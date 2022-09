TALI iT-C Smart Helmet è il casco moto con LED a IFA 2022

Sicuro, elegante e connesso: sono queste le tre parole chiave di iT-C Smart Helmet, il casco per moto che TALI sta mostrando alla fiera IFA 2022 di Berlino nell’intento di aumentare «significativamente» la visibilità e la sicurezza del pilota in strada «soprattutto in caso di maltempo». Spiega un portavoce dell’azienda:

Il 64% dei piloti indossano un casco approvato dal Dipartimento dei trasporti, tuttavia quelli al momento in circolazione mancano di quella intelligenza, luci e tecnologia che potrebbero enfatizzarne la sicurezza fornendo al contempo tranquillità ai propri cari.

Vincitore del CES Innovation Award 2020 e 2021, il nuovo casco iT-C Smart Helmet di TALI è realizzato in fibra di carbonio, materiale robusto e al contempo molto leggero, mentre l’interno è in schiuma traspirante, e la sua principale caratteristica è il sistema di illuminazione sincronizzato con gli indicatori di direzione e freno della moto.

La visiera invece è fotocromatica, perciò si adatta istantaneamente a tutte le situazioni di illuminazione, ed è dotata di un rivestimento antiappannamento, antigraffio e anti-UV. I motociclisti possono anche accedere facilmente alla musica o effettuare telefonate con comodi comandi vocali via Siri, Alexa e Google, mantenendo così le mani sul manubrio.

Altra caratteristica molto importante è il sistema incorporato che rileva cadute e incidenti e avvisa i servizi di emergenza, la famiglia e gli amici. Tra le altre tecnologie presenti troviamo il GPS, il chip eSIM e il Bluetooth per poter collegare il motociclista a qualsiasi rete del mondo in modalità wireless.

Non manca l’app per smartphone, che si collega al casco e permette di regolare le impostazioni di illuminazione e il sistema antifurto. Si può usare anche per connettersi con altri motociclisti e condividere i dati di viaggio, impostare promemoria e altro ancora.

Tutta questa tecnologia è alimentata da una batteria ricaricabile tramite la base di ricarica senza fili (che al contempo rinfresca gli interni tramite una ventola) oppure collegando un cavetto USB-C all’apposita presa e promette dalle 4 alle 6 ore di autonomia con una sola carica. Il prezzo di vendita sarà di 1.735 euro.

