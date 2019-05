F1 Manager: gestisci la tua scuderia di Formula 1, gratis su iOS

Gli amanti dei giochi manageriali, quelli relativi ai motori e alla Formula 1, hanno già in Motorsport Manager uno dei punti di riferimento più validi. Si tratta, però, di un manageriale profondo e complesso, che potrebbe far storcere il naso ai casual, e a chi ricerca qualcosa di più semplice è immediato. La soluzione, allora, si chiama F1 Manager, che ha davvero tante frecce al suo arco.

In F1 Manager il giocatore sarà chiamato a svolgere il ruolo di team manager, assumendo il controllo di una scuderia, dovendo gestire due auto in corsa, prendendo le decisioni più importanti. Tra queste, principalmente, quelle che riguardano gomme, velocità, carburante e pit stop. Ed infatti, durante le gare, saranno questi i quattro elementi da tenere in considerazione, potendo scegliere di variarli a seconda delle condizioni della vettura.

Scegliere, ad esempio, di aumentare il passo vorrà dire consumare più velocemente i copertoni e il carburante. Il titolo è meno complesso del suo diretto rivale sopra citato, e permette agli utenti di gestire meno elementi, risultando più intuitivo e facile da giocare. L’utente, infatti, dovrà anche scegliere quando far entrare al pit stop le auto, quali gomme montare, con ciascuna scelta che avrà ripercussioni sulle prestazioni delle monoposto.

Il titolo non manca di licenze ufficiali e include tutti i circuiti, le squadre e i piloti ufficiali e reali della FIA Formula One World Championship 2019, quindi del campionato in corso, tra cui Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen e Daniel Ricciardo.

F1 Manager è gratis, contiene naturalmente acquisti IAP, e si basa sul classico meccanismo dei “bauli” da aprire, un po’ come avviene in Clash Royale, permettendo così di migliorare la propria monoposto e i piloti.

F1 Manager è disponibile gratis direttamente a questo indirizzo come applicazione universale per iPhone e iPad.